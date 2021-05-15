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雙北提升防疫到3級 基隆跟進？林右昌：下午1點半開會

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆每日通勤數萬人，北北基爲共同生活圈。記者游明煌／翻攝
基隆每日通勤數萬人，北北基爲共同生活圈。記者游明煌／翻攝

行政院長蘇貞昌今天上午宣布，昨天本土確診病例增180例，雙北都已提升至三級防疫，基隆市議員宋瑋莉表示，北北基是共同生活圈，每日通勤數萬人，基隆也應提升到三級。基隆市長林右昌剛剛已指示，下午1點半開會。

議員宋瑋莉表示，雙北已提升至防疫三級，因此會擔憂市民朋友們的感染風險，基隆每日通勤數萬人，北北基爲共同生活圈，她呼籲基隆市政府應與中央達成共識、盡快評估調升級別「防疫優先，市民健康爲第一」，理應當跟進，共體時艱，將擴散源降至最低。

基市政府表示，今天下午1點半召開「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變記者會，在消防局2樓災害應變中心。

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