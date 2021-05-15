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花蓮縣警局稽查八大行業 確保遵守防疫相關規定

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣警局長蔡丁賢（左）、副縣長顏新章（左2）昨晚再度率員稽查八大行業，要求落實防疫相關規定。圖／縣警局提供
花蓮縣警局長蔡丁賢（左）、副縣長顏新章（左2）昨晚再度率員稽查八大行業，要求落實防疫相關規定。圖／縣警局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮縣警局長蔡丁賢，昨天二度帶領員警到花蓮市區八大場所專案稽查與宣導，要求業者配合做好防疫措施。昨晚稽查57家，今晚會持續稽查49家，確保各項防疫工作都能落實。

花蓮縣警局針對八大營業場所編排專案聯合稽查，昨晚再度由花蓮縣副縣長顏新章、縣警局長蔡丁賢帶隊，並動員4個分局、60名警力，到市區養身館、電子遊藝場、舞廳及酒店、小吃部等八大行業，要求業者及客人遵守實聯制等防疫規定。

蔡丁賢說，聯合稽查要點是宣導業者採實聯制、執行體溫量測、酒精消毒手部、做好環境清潔消毒、梅花座、人流管制、總量管制及動線規劃等防疫措施，並請業者督促客人全程配戴口罩，徹底落實各項防疫措施。

縣警局表示，昨晚是近日內第二度稽查，共稽查57家，若未配合防疫規定者，將移送衛生局做後續行政裁罰，接下來還有49家，今晚將持續稽查，確保業者都能遵守規定，共同防堵疫情，避免造成破口。

花蓮縣警局長蔡丁賢（右）、副縣長顏新章（右二）昨晚再度率員稽查八大行業，要求落實防疫相關規定。圖／縣警局提供
花蓮縣警局長蔡丁賢（右）、副縣長顏新章（右二）昨晚再度率員稽查八大行業，要求落實防疫相關規定。圖／縣警局提供
花蓮縣警局長蔡丁賢（右二）昨晚再度率員稽查八大行業，要求落實防疫相關規定。圖／縣警局提供
花蓮縣警局長蔡丁賢（右二）昨晚再度率員稽查八大行業，要求落實防疫相關規定。圖／縣警局提供

疫情 實聯制 衛生局

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