曾獲總統教育獎生命鬥士 肌肉萎縮林依依明拚會考

罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」的武崙國中學生林依依，3年前曾獲「總統教育獎」，她從小需坐輪椅，喜歡閱讀，也愛畫畫，媽媽辭去工作全心照顧，樂當她的「腳」，帶她透過閱讀探索世界，3年來她認真讀書，今年參加國中會考，今天她去看考場，市長林右昌為特別她加油打氣。

國中會考今明登場，林右昌今天下午前往基隆高中視察考場考前準備工作，除肯定試務工作人員用心，也期許參加會考的考生們都放心應考，獲得好成績，還巧遇曾經為林市長畫像的特殊考生林依依。

市長昨天除了特別準備一個金榜題名的小蛋糕給依依加油打氣之外，還帶著依依國小畢業時，送給市長的畫像，讓依依感到很驚喜。

依依在武中就讀期間，即使受限於身體，仍在師長的鼓勵下，積極參與各項活動。國二代表班級，獲得校內閩南語朗讀比賽第三名。學校每天中午用餐時間會播放ICRT，依依入選「我失去…..」的主題英文語音投稿，在昨天播出。她自己撰寫英文稿，請媽媽協助錄音，她表示，「雖然我失去行走的能力，但仍然很努力的學習，每天都過得很快樂又精采。」

林依依曾獲2018年總統教育獎，她是一位自幼罹患脊髓性肌肉萎縮症的孩子，體重只有同儕的四分之一，身軀也無法隨著年齡長大，不到20公斤只能能靠著輪椅活動，學習及生活也須仰賴他人從旁協助，仍認真努力不放棄的精神。