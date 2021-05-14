疫情升溫 花蓮市公所即起免費提供次氯酸水

新冠肺炎疫情升溫，花蓮市公所立即提高防疫作為，即日起各福氣站停止運作、進入市公所辦公廳舍需實聯制，即起至28日在進豐生活園區免費提供環境消毒用的次氯酸水，民眾可持不透光容器前往裝填。

花蓮市長魏嘉賢昨天在市務會報上，提醒各課室要提升防疫作為，要求員工務必戴好口罩、上班前要量體溫，非必要活動就延期或取消，原訂5月22日舉辦的環抱幸福健康起步走確定延期。此外，全市13個福氣站即日起暫停運作、文觀所大陳故事館也關閉，將到6月8日再視中央政策決定是否恢復。

市公所社勞課已暫停受理社團活動申請，農觀課農林漁牧普查也改為電話普調，市公所辦公廳舍不外借。因民眾治喪需求，市立殯儀館人潮較多，透過廣播及人員巡場，要求民眾一定要全程配戴口罩，並保持安全社交距離。若疫情再升級，還可能有更嚴格的管制措施。

中華紙漿花蓮廠也提供市公所次氯酸水，也就是漂白水供環境消毒之用，市長魏嘉賢指示清潔隊設置地點，方便民眾索取。清潔隊長吳慶展說，次氯酸水已經稀釋過，即起至28日上午8時至中午12時，下午2時至5時，在進豐生活園區免費提供，民眾若有需求，可自行帶容器前往，會派員協助裝填。