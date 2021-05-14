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原民會補助2.5億 改善全台320個文健站

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）今天到台東成功鎮，訪視美山文健站友善空間整建及活化執行情形。記者尤聰光／攝影
原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）今天到台東成功鎮，訪視美山文健站友善空間整建及活化執行情形。記者尤聰光／攝影

提升原鄉部落照護需求，行政院原住民族委員會利用前瞻計畫，核定320個文化健康站打造友善空間。主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）今天到台東成功鎮，訪視美山文健站友善空間整建及活化執行情形。

夷將·拔路兒說，落實蔡英文總統長照2.0政策，原民會利用前瞻計畫資源，今年斥資將2億5千餘萬元經費，整建部落文健站空間設備，改善周邊公共設施，已完成核定全國320個文健站的友善空間整建計畫。

台東縣原住民人口有7萬多人，約占三分之一，其中55歲以上長者約有2萬人，比例超過20%，老人照護問題刻不容緩。為此，原民會結合縣政府，逐步在全縣183個部落設點，至今文健站數量達到91站，居全國之冠。

不過，設置文健站還不夠，如何提升文健站服務品質，以及增加多元功能性，原民會利用前瞻計畫資源，逐步改善全國部落文健站空間設備及改善周邊公共設施，而台東美山文健站也是核定改善其中一個部落。

夷將·拔路兒說，原民會不僅利用前瞻計畫資源，也整合衛生福利部的長照資源，擴大長者照顧服務，包括提供輕度失能、身心障礙中度以下、獨居長者類家托服務、簡易居家服務、陪同外出或就醫及其他符合在地需求長照創新服務等。

未來要強化中央、地方以及執行單位的連結，傾聽基層的反應，讓政策規劃得更全面，以符合在地需求，讓429個文健站成為長照偵測站，也是部落長者快樂據點。

原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）與美山文健站長輩互動。記者尤聰光／攝影
原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）與美山文健站長輩互動。記者尤聰光／攝影

長照 台東 原住民

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