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「變形金剛」行動監理車 前進偏鄉服務考照
在宜蘭想要考機車駕照，住在縣內最南端的南澳鄉民，得要舟車勞頓近1小時，足跡踏遍5個鄉鎮。對此，宜蘭監理站特別於昨日下鄉，出動一輛全國唯二的數位行動監理車，提供現場考照、高齡換照服務，共有82人熱情參與。
號稱「公路總局的變形金剛」數位行動監理車，整合先進數位科技及監理設備，舉凡換發行照或駕照、汽燃費補單、駕照筆試，通通都能服務到位，繼3月前進大同鄉後，12日首次來到南澳鄉服務。
原來，宜蘭監理站位處五結鄉，南澳民眾若要前往洽公，得一路往北，經過蘇澳鎮、冬山鄉、羅東鎮，橫越5個鄉鎮才能抵達。受到南澳鄉長李勝雄邀約，「鄉民有迫切考照需求」，宜蘭監理站親自到府服務80人機車考照、2名高齡換照。
只是想拿到機車駕照並不容易，應考者得先完成兩小時初考領講習，並通過筆試，才能進行路考。宜蘭監理站副站長林煒翔表示，此次服務動員逾10名工作人員，「當天報名人數超乎預期的多，年齡層老中青都有。」他補充說明，本次發照數量偏低，「年輕人通過率明顯較高，多數人在筆試就卡關，未能進階到路考。」民眾若想再挑戰一次，得隔7天才能再次報考。
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