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嘸電！宜蘭3小時7起電梯受困 民眾摸黑騎車

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東鎮街頭一片黑，少了路燈照明，民眾騎車、開車都得放慢速度，就怕發生意外。記者林佳彣／攝影
羅東鎮街頭一片黑，少了路燈照明，民眾騎車、開車都得放慢速度，就怕發生意外。記者林佳彣／攝影

國家警報大響，高雄興達電廠出現停機，導致全台各地大停電，宜蘭縣也受到影響。宜蘭市和羅東鎮陸續傳出災情，下午3點至6點間發生7起電梯受困意外。

其中，羅東鎮就有6起，分別在中山路四段、興東路、南門路、公正路、安平路上，受困7人由電梯公司到場協助，另外1人則自行脫困。而宜蘭市民族路一棟大樓，消防局也接獲通報3人受困，正當詢問現場狀況時，電梯公司即時趕到協助脫困。

台電宜蘭區營業處表示，緊急分區針對C組、D組用戶輪流停電，第一輪受影響戶主要在宜蘭市、壯圍鄉、員山鄉、五結鄉、羅東鎮、礁溪鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉，共有4萬7531戶暫時停電。第二輪影響地區為羅東鎮丶五結鄉丶冬山鄉，影響戶數為4萬8904戶，第三輪部分同首輪，接著已進行第四輪、第五輪停電。至於是否會有第六輪，台電將視恢復供電情況而定。

儘管台電緊急處理，但各地復電時間不一，羅東鎮街頭一片黑，少了路燈照明，民眾騎車、開車都得放慢速度，就怕發生意外。

羅東 停電 電梯

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