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疫情升溫花蓮住房率出現退訂潮 旅宿業加強消毒

中央社 / 花蓮縣13日電

國內疫情升溫，花蓮旅宿業5月退房率約5成，旅宿業者放寬房間保留時間，從3個月內延長至6至9個月，縣內景點東大門夜市、花蓮火車站及旅宿業加強環境消毒。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）近日傳出多起本土確診病例，國內防疫強度升級。花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡今天號召縣內旅館同業進行環境消毒作業，她說，消毒範圍只要「客人摸過的地方都會消毒」，維護遊客健康。

張琄菡指出，5月住房率約有5至8成，昨天起陸續接獲遊客詢問電話，目前已有5成退訂或延期，預估退訂狀況還會增加，因應疫情原因，除了退訂免費，也延長房間保留時間最長9個月以內，待疫情趨緩後再來旅遊。

花蓮縣政府觀光處則針對景區加強消毒，陸續針對花蓮火車站、東大門夜市進行大規模消毒，並加強東大門夜市人數總量管制、實聯制及要求配戴口罩，每天落實消毒。

觀光處長張志翔表示，夜市內留置遊客達5000人以上時，將暫停民眾進入，等人數下降後再開放，共食區餐桌椅數減少三分之一，間隔1.5公尺，點餐部分以號碼牌取代排隊等候，盡可能保持安全社交距離。

夜市 疫情 火車站

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