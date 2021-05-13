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疫情衝擊退訂5成 花蓮旅館公會全面大消毒防疫再升級
本土疫情案例暴增，引起民眾不安，花蓮縣旅宿退訂比例近5成，僅剩約3成住宿率。花蓮旅館商業同業公會上百個會員旅館今起同步大消毒，提供遊客安心入住的環境。
花蓮旅館公會理事長張琄菡說，公會的旅館會員有114家，依以往經驗，往年此時一直到端午連假，住宿率至少6成，但疫情爆發後，目前僅剩3成左右住宿率，還有民眾表明自己要居家隔離，無法出遊。
她說，配合防疫，會員旅館都從優、從寬讓客人延後入住，原本的期間是3個月內可入住，但放寬到6個月、9個月內來住都沒關係，若真的堅持要退訂，也不收取任何費用。
雖然花蓮目前未傳疫情，為配合縣政府政策，也讓住宿客人安心，花蓮縣旅館商業公會超前部署，各會員旅館都要求員工戴口罩、量體溫、手部消毒，包括電梯內、門把等設施，每小時定時消毒一次。
對於所有入住旅客，也採全員實名聯制登記備查，並要求告知近期相關旅遊史與疾病症狀，也不接待未完成居家隔離、居家檢疫監測或自主健康管理期的旅客。
張琄菡是麗翔飯店花蓮館總經理，麗翔飯店今天也請來專業人員針對走廊、大廳、房間等全面大消毒。張琄菡說，不只麗翔，所有會員飯店都一樣，把手、電梯、櫃台平面每小時消毒一次，「客人會碰到的地方，我們都會做好消毒。」
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