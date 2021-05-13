基隆確診婦看5次診所距校近 海大學生憂群聚盼遠距教學

基隆市確診的中年婦人，曾到一家診所看病看了5次，目前這家診所已拉下鐵門休診到5月底。由於附近有很多國立台灣海洋大學學生租屋，也多在這條街上活動，有學生向本報反映，目前校方繼續讓學生每日到校上課，擔心發生群聚感染，希望能遠距教學。海大表示，昨天全校大消毒，百人以上課程今天起已全部改遠距教學、分班分流、同步直播。

市府今天也到診所附近街道大消毒，有海大學生今天反映指出，基隆發生一名確診婦人，4到10日曾在某診所就診5次，地點剛好在學校附近，學校有許多人校外租屋都選擇住在這附近社區，學校學生幾乎7成都會在附近活動。

學生說，現在台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學也都宣布遠距教學（有的100人以上，有的5人以上），海洋大學現在情況比以上那4所學校還要危險，繼續讓學生每日到校上課。假使發生群聚感染，一切不就無法挽回了嗎？希望學校正視學生安危，也可以免於群聚的風險。

海大對此表示，昨天全校大消毒，學校依防疫中心及教育部規範進行防疫工作，昨天召開防疫應變會議，針對百人以上的課程共計34門，已完成調查授課方式，今天起分別採遠距教學、分班分流、同步直播等方式授課。 學校表示，百人以下的也鼓勵老師採取遠距，超前部署，因應未來疫情變化的需求。

海大說，學生的反映學校很重視，但目前防疫規格仍要依中央及教育部的指示的規格辦理，也提醒學生多注意防疫作為，要戴口署、勤洗手。