花蓮返鄉客運專車 縣府：搭乘率低端午節起停辦

花蓮縣政府今年試辦連假返鄉公路客運專車，民政處今天指出，春節、清明連假搭乘率不到1%，端午節起確定停辦，鐵路返鄉專車正常辦理，也擬試辦南迴鐵路返鄉專車。

花蓮縣議會今天進行總質詢議程，民進黨籍花蓮縣議員張美慧針對客運返鄉專車停辦提出質疑，認為縣政府不該因搭乘率低、財政有效率利用等原因，失去便民的用意。

花蓮縣民政處長林金虎會後接受媒體採訪指出，為了解決北部遊子連假返鄉需求，與台鐵合作推出返鄉專車多年；今年委託首都、統聯客運試辦公路返鄉專車，在春節、清明連假試辦。

林金虎表示，公路客運返鄉專車春節乘車人數2人，清明節連假無人搭乘，搭乘率不到1%；推測因客運行車時間過長，抵達時間難以掌控，所以搭乘率低落。

林金虎指出，客運公司在連假期間班次平均搭乘率50%，顯示仍有剩餘車票可供民眾購票，沒有1票難求現象；縣政府考量連假返鄉客運專車票價優惠都需要花費公帑，決定讓財政更有效利用。

林金虎表示，端午連假起將只有鐵路返鄉專車，客運部分將視未來需求，可再重啟；另外，有縣議員提議，南迴鐵路已電氣化，可開辦南部的返鄉火車專車，民政處將研議。