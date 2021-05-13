春節、清明6班次只2人搭 花縣府端午連假停辦返鄉客運

花蓮縣政府接受議員建議，今年春節、清明，兩次連假試辦返鄉客運，但成效不彰，春節加清明節來回共6班次，近200個座位只有2個人搭乘，縣府決定端午連假起停辦，但強調返鄉火車專列仍會續辦。

東部運輸長期仰賴鐵路，連假期間往往一票難求，為服務旅外子弟，花蓮縣府在重要節日開辦返鄉火車行之有年。

去年蘇花改全線通車、北花線客運上路後，縣議員張美慧建議可增辦返鄉客運，提供縣民更多選擇，縣府規畫後在今年春節、清明連假兩度試辦，單程票價200元，因搭乘率極低，已決定端午節連假後不再辦理。

縣議員張美慧今天在議會質詢時，質疑縣府對於返鄉客運的態度都是負面表列，怎麼推動？怎麼讓更多人認識和使用北花線？

民政處長林金虎表示，春節返鄉客運委託首都、統聯兩家業者，來回各1班，共有4班次，但只有2個人搭，乘車率0.67%；清明節減半，來回各1班共2班次，但沒有人搭，搭乘率是0。

民政處滾動式檢討，認為兩度試辦不理想，原因與客運行車時間過長、乘車舒適度不比火車且抵達時間難以掌握，影響民眾搭乘意願。

此外，客運公司自己的班次平均搭乘率約50%，顯示客運還有餘票可供民眾購買搭乘，並沒有一票難求的現象。民政處考量返鄉專車票價優惠都需要花費公帑，就算沒人坐還是要負擔車資，為讓縣府財政更有效利用，決定停辦返鄉客運。