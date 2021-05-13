基隆出動蜘蛛人吊掛還管制道路 為救援困高架橋多日貓

基隆市有一隻遊蕩貓隻受困在西岸高架橋墩多日，民眾發現後通報，動保所與動物救援志工、民間救援團體，找來蜘蛛人吊掛救援，警方協助管制道路，公私協力救援貓隻希望能脫困。

基隆寵物銀行志工今天表示，11日下午3時，民眾通報有貓隻受困西岸高架道路多日，基隆市動物保護防疫所派遣動物保護稽查員前往救助，發現小貓躲藏在橋梁上，救援人員到達現場搜尋貓隻，只聽見貓叫聲，先空投食物排除貓隻危險情形。

志工說，因橋墩高度太高，尋求專業人員協助，並商借工程車到現場丈量協助，昨天下午1時展開救援行動，民間救援團體先利用吊掛方式抵達橋墩，因貓隻膽小跑入伸縮縫下方，為避免救援過程貓隻因緊張跳橋逃亡，先嘗試以誘捕籠方式救援貓隻，再看後續情況。

由於貓隻受困的地方在高架橋上，下方車流多，必須交管才能進行救援，交通處及中華路分駐所員警到場協助，議員張秉鈞與立委蔡適應也都關心，協助維護現場救援人員安全，目前動保所持續救援中，等待好消息，確保動物安全。