基隆出動蜘蛛人吊掛還管制道路 為救援困高架橋多日貓
基隆市有一隻遊蕩貓隻受困在西岸高架橋墩多日，民眾發現後通報，動保所與動物救援志工、民間救援團體，找來蜘蛛人吊掛救援，警方協助管制道路，公私協力救援貓隻希望能脫困。
基隆寵物銀行志工今天表示，11日下午3時，民眾通報有貓隻受困西岸高架道路多日，基隆市動物保護防疫所派遣動物保護稽查員前往救助，發現小貓躲藏在橋梁上，救援人員到達現場搜尋貓隻，只聽見貓叫聲，先空投食物排除貓隻危險情形。
志工說，因橋墩高度太高，尋求專業人員協助，並商借工程車到現場丈量協助，昨天下午1時展開救援行動，民間救援團體先利用吊掛方式抵達橋墩，因貓隻膽小跑入伸縮縫下方，為避免救援過程貓隻因緊張跳橋逃亡，先嘗試以誘捕籠方式救援貓隻，再看後續情況。
由於貓隻受困的地方在高架橋上，下方車流多，必須交管才能進行救援，交通處及中華路分駐所員警到場協助，議員張秉鈞與立委蔡適應也都關心，協助維護現場救援人員安全，目前動保所持續救援中，等待好消息，確保動物安全。
張秉鈞指出，他接獲反映，貓咪受困在中山四路29號高架橋上；先提供貓糧，再設置誘捕籠，希望能順利救援成功。雖然有人質疑為什麼需要勞師動眾進行救援，但對他來說，貓咪是一條生命，所以我會盡全力保護貓咪的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言