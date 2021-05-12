陽明交大醫院慶國際護師節 護理師手沖咖啡、精油舒壓
全球爆發疫情以來，醫護人員總是在防疫最前線。今天適逢5月12日國際護師節，宜蘭縣陽明交大醫院在這之前，特別安排系列活動慶祝，像是精油舒壓和手沖咖啡體驗，兩場次共有200人參與，另外也表揚院內67名優良護理人員。
陽明交大醫院是溪北地區唯一的急救責任醫院，這兩年疫情變化，院方更承擔宜蘭縣應變醫院的重責，每位護理師守住防疫前線，儘管壓力爆棚，仍堅守崗位照顧病患、服務民眾。為了感謝其辛勞，院方於3日舉辦精油舒壓療癒體驗、7日為樂活手沖咖啡體驗，而表揚大會則於11日登場。
兩場體驗活動主軸著重「放鬆」，護理部主任林淑娟表示，精油作為臨床照護，常用於病患身上，這次藉精油體驗，讓護理師好好愛護自己，也能舒緩心情。每個人能依喜好客製化精油，參與的護理師分享，手作過程相當療癒。另外，護理人員平時常以咖啡提神，這回手沖咖啡體驗，讓他們忙碌之餘，能享受片刻的休憩時光。
宜蘭縣疫情升溫，醫護人員繃緊神經不鬆懈。院長楊純豪說，「護理師的工作，比任何職業都更需要愛與勇氣。」期許院內護理師們回首加冠起誓的信念，篤行實踐守護生命的初衷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言