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陽明交大醫院慶國際護師節 護理師手沖咖啡、精油舒壓

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
陽明交大醫院慶祝國際護師節，安排精油舒壓療癒體驗，感謝護理師的辛勞。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院慶祝國際護師節，安排精油舒壓療癒體驗，感謝護理師的辛勞。圖／陽明交大醫院提供

全球爆發疫情以來，醫護人員總是在防疫最前線。今天適逢5月12日國際護師節，宜蘭縣陽明交大醫院在這之前，特別安排系列活動慶祝，像是精油舒壓和手沖咖啡體驗，兩場次共有200人參與，另外也表揚院內67名優良護理人員。

陽明交大醫院是溪北地區唯一的急救責任醫院，這兩年疫情變化，院方更承擔宜蘭縣應變醫院的重責，每位護理師守住防疫前線，儘管壓力爆棚，仍堅守崗位照顧病患、服務民眾。為了感謝其辛勞，院方於3日舉辦精油舒壓療癒體驗、7日為樂活手沖咖啡體驗，而表揚大會則於11日登場。

兩場體驗活動主軸著重「放鬆」，護理部主任林淑娟表示，精油作為臨床照護，常用於病患身上，這次藉精油體驗，讓護理師好好愛護自己，也能舒緩心情。每個人能依喜好客製化精油，參與的護理師分享，手作過程相當療癒。另外，護理人員平時常以咖啡提神，這回手沖咖啡體驗，讓他們忙碌之餘，能享受片刻的休憩時光。

宜蘭縣疫情升溫，醫護人員繃緊神經不鬆懈。院長楊純豪說，「護理師的工作，比任何職業都更需要愛與勇氣。」期許院內護理師們回首加冠起誓的信念，篤行實踐守護生命的初衷。

陽明交大醫院舉辦手沖咖啡體驗，讓護理師忙碌之餘，能享受片刻悠閒。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院舉辦手沖咖啡體驗，讓護理師忙碌之餘，能享受片刻悠閒。圖／陽明交大醫院提供

護理師 咖啡 疫情

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