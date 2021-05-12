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愛心計程車司機控車隊欠補助款 花縣府介入協調

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮愛心計程車提供身心障礙者友善乘車服務，今天有數名司機出面指控，車隊收到縣府補助款項卻多次欠款，揚言將退出車隊。縣府指出，已緊急介入協調，目前服務不受影響。

花蓮縣政府統計，縣內身心障礙者約有2.6萬人，為補足復康巴士使用限制，4年前推動愛心計程車，由皇冠大車隊花蓮分公司執行，提供無障礙計程車供身心障礙者使用，憑愛心乘車卡搭乘，可扣抵一半車資，每人每月補助新台幣1000元。

今天有6名無障礙計程車司機齊聚發表聲明，抗議皇冠大車隊多次無預警調整請款時間、程序，甚至拖欠縣府補助車資，3月補助款至今沒有入帳，多次反映卻得不到回應，除了退出愛心計程車行列，也將對車隊涉及業務侵占部分提告。

司機彭志儀指出，為符合愛心計程車標準，他們購車費用較一般車輛貴，油耗、維修保養花費也較高，憑著熱情加入，卻不被車隊尊重，預計將有12台司機拆除刷卡機，雖車輛仍可服務身心障礙者，但須全額自費。

面對司機接連拆除愛心乘車卡刷卡機繳回、退出愛心車隊，皇冠大車隊花蓮分公司不予回應，僅說統一由總公司說明。

社會處社會行政科長陳秀鳳今天指出，目前愛心計程車數量共20輛，平均每月服務逾300人次，皇冠大車隊每月中旬會將前一個月報表送審，縣府審核後2週內撥款，3月費用已經撥付，積欠司機款項部分將了解。

陳秀鳳指出，對於司機員拆機退出車隊的舉動，目前已知4名司機退機，仍有10餘台車輛可調度，暫不影響業務執行，將盡快與退出司機們協調，並要求合作車隊盡快遞補車輛。

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