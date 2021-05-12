台東林管處移除綠鬣蜥使用空氣槍 捕獲率近100%

5月22日是「國際生物多樣性日」，台東林區管理處今天邀請生態工作者汪仁傑分享台東綠鬣蜥分布概況，汪仁傑帶來台東市知本地區民眾捕捉的綠鬣蜥，讓在場參與人員近距離觀察。林管處表示近半年使用空氣槍，移除率近100%，也呼籲發現綠鬣蜥可主動通報移除，且遵守不接觸、不捕捉、不棄養原則。

汪仁傑說，綠鬣蜥在台灣西南部造成農損，破壞堤防並導致農藥增量，去年4月至今，台東調查記錄144隻，移除109隻，成體的捕獲率為64.6%，幼體捕獲率則是81.3%。每年政府移除數千至上萬隻，網路上有人販售綠鬣蜥肉，但希望民眾不要為了嘗鮮而購買。

據野外族群調查與移除結果顯示，初期以徒手、套索為主要移除方案；去年7到8月移除52隻，大多數為當年出生的幼蜥、9到10月調查18隻，僅捕獲7隻幼體；去年10月底至今年4月使用空氣槍，捕獲率近100%。