快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

台東林管處移除綠鬣蜥使用空氣槍 捕獲率近100%

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
生態工作者汪仁傑分享台東綠鬣蜥分布情況。記者施鴻基／攝影
生態工作者汪仁傑分享台東綠鬣蜥分布情況。記者施鴻基／攝影

5月22日是「國際生物多樣性日」，台東林區管理處今天邀請生態工作者汪仁傑分享台東綠鬣蜥分布概況，汪仁傑帶來台東市知本地區民眾捕捉的綠鬣蜥，讓在場參與人員近距離觀察。林管處表示近半年使用空氣槍，移除率近100%，也呼籲發現綠鬣蜥可主動通報移除，且遵守不接觸、不捕捉、不棄養原則。

汪仁傑說，綠鬣蜥在台灣西南部造成農損，破壞堤防並導致農藥增量，去年4月至今，台東調查記錄144隻，移除109隻，成體的捕獲率為64.6%，幼體捕獲率則是81.3%。每年政府移除數千至上萬隻，網路上有人販售綠鬣蜥肉，但希望民眾不要為了嘗鮮而購買。

據野外族群調查與移除結果顯示，初期以徒手、套索為主要移除方案；去年7到8月移除52隻，大多數為當年出生的幼蜥、9到10月調查18隻，僅捕獲7隻幼體；去年10月底至今年4月使用空氣槍，捕獲率近100%。

綠鬣蜥 台東

延伸閱讀

機車擋出入口被移至紅線遭拖吊開罰 車主開槍報復遭逮

台東施打牛結節疹疫苗 用吹箭、空氣槍射擊

扯！高雄寵物店私賣綠鬣蜥每隻300元 農業局將開罰

台灣獼猴已夠頭痛了又來綠鬣蜥 高市要花400萬移除

相關新聞

台東林管處移除綠鬣蜥使用空氣槍 捕獲率近100%

5月22日是「國際生物多樣性日」，台東林區管理處今天邀請生態工作者汪仁傑分享台東綠鬣蜥分布概況，汪仁傑帶來台東市知本地區...

影／基隆廟口夜市一律戴口罩設隔板 攤商：都架好了

新冠肺炎進入社區感染，新北、宜都有確診病例，基隆巿市長林右昌昨天宣布進出公有市場、基隆廟口夜市一律要求戴上口罩。市府派人...

國際護師節東基重戴護師帽憶加冠初衷 馬偕辦繪畫展

5月12日是國際護師節，台東基督教醫院讓護理師再戴護師帽、憶加冠初衷，並拍攝影片表達心聲，高喊「我護理，我驕傲」；台東馬...

台東．卑南間一路通第1段仁義南路今通車 年底通第2段

台東縣府推動開闢「台東．卑南一路通」計畫，第1段仁義南路今天通車，可銜接已開闢的仁義北路到康樂橋，並紓解對岸巷道連接新、...

蘇花改車禍 工人遺留妻兒5人 移民署關懷

蘇花改日前發生首起死亡車禍，造成2人不幸喪命。其中，58歲莊姓工人與菲律賓籍妻子，育有4名年幼兒女，身為家中經濟支柱的他...

馬路好行 花蓮市3工程過初關

花蓮市公所爭取內政部營建署2020馬路好行選拔計畫，推出三項工程爭取選拔，初評獲得通過，目前等待複評成績宣布。花蓮市長魏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。