國際護師節東基重戴護師帽憶加冠初衷 馬偕辦繪畫展

5月12日是國際護師節，台東基督教醫院讓護理師再戴護師帽、憶加冠初衷，並拍攝影片表達心聲，高喊「我護理，我驕傲」；台東馬偕則以「疫情下的護理」為題辦理海報比賽，讓護理人員以文字及圖案展現1年多來投入防疫的努力並紓壓。

新冠肺炎疫情延燒一年多，如今疫情再度爆發，且情勢更加嚴峻，疫情期間護理人員面對許多壓力。今天逢國際護師節，台東基督教醫院為慰勞院內護理師的辛勞，讓護理師再次戴上護師帽，重溫學生時期的加冠傳光典禮，也在醫院一樓設感謝牆開放民眾留言、拍照，為護理師加油打氣。醫院另表揚優良護理主管與人員。

護師帽「加冠」是護理科系學生準備進入醫院臨床護理實習前的儀式，戴上護師帽象徵進入護理專業領域；「傳光」儀式則傳承南丁格爾精神與理念。

今天護理部主任歐惠容、督導高梅嬉等護理單位主管15人戴上護師帽，由獲選年度優良護理主管獎的急診室護理長吳佳珉帶領再次宣誓「南丁格爾誓言」；接著歐惠容點燃蠟燭後傳光，眾人拍影片高喊「我護理，我驕傲」。

歐惠容表示，疫情衝擊下，第一線的護理人員首當其衝，戴上護師帽是回想加冠時對護理工作的初衷和熱情，期許白衣天使的愛心、智慧與護理專業服務精神薪火相傳。

產兒科病房護理師雷智嵐說，疫情讓護理人員每天都在備戰；內科病房組長杜靖宜對病人及家屬無法諒解醫院防疫措施感到無奈、無力，甚至氣到想哭。

台東馬偕第一名海報非常傳神，道盡疫情下所有護理人員心聲。海報畫著一群醫療人員穿著隔離衣，走向黑壓壓的隔離室，左邊畫著戴口罩的勒痕，右邊則有凶惡的臉，代表門禁造成的家屬抱怨。