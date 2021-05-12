台東．卑南間一路通第1段仁義南路今通車 年底通第2段

台東縣府推動開闢「台東．卑南一路通」計畫，第1段仁義南路今天通車，可銜接已開闢的仁義北路到康樂橋，並紓解對岸巷道連接新、舊豐里橋間上下班壅塞車流，嘉惠周邊近2萬人口。縣府表示，第2段後段日光橋到南王橋預定年底完工，前段馬蘭橋到日光橋今年3月已獲中央核定，第3段南王橋到太平橋仍向中央爭取中 。

今天一早，台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲和建設處長許瑞貴等人聯袂出席通車典禮，近百名民眾到場，饒、張2人主持啟動交通號誌，隨即燃放鞭炮開放通車，仁義南路是雙向2線8公尺寬道路，可成為豐榮等4里交通要道，全市約五分之一人口受惠。

仁義南路對岸是中華路一段889巷，上下班時段和雨天必塞車，如果主幹道中華路塞車，塞車情況更嚴重。如今仁義南路打通，可有效紓解。

饒慶鈴說，這是「台東．卑南一路通」近8億元大計畫，在治理太平、知本和利嘉3條溪流防災時，也提升河堤道路等級，打通台東市外環道到卑南鄉賓朗3段道路共7處未通經脈，讓鄉市接軌，交通更便捷，未來還要爭取檳榔到太平等聯絡道改善經費。

「這對附近4里的幫助很大」張國洲說，仁義南路通車可讓豐榮、豐里、豐谷和豐樂4里貫通，未來不必再繞路即可通行。