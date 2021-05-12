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防疫升級 秀姑巒溪泛舟鐵人賽停辦全額退還

中央社 / 花蓮縣12日電

防疫升級，東管處舉辦年度運動賽事－秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽宣布停辦，報名費無息全額退還，退款所產生相關匯款手續費將由大會支應，並保留2022參賽名額。

秀姑巒溪泛舟鐵人賽從2010年起舉辦，比賽結合泛舟、路跑、自行車，從花蓮瑞穗出發泛舟，越海岸山脈奔向太平洋，沿途風光優美，每年吸引近千人參加。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽原定6月6日上午6時30分於花蓮縣瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心辦理，因近期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴張，全世界及台灣本土確診案例持續增加，因應社區傳播風險升高，中央流行疫情指揮中心5月11日宣布提升疫情警戒至第二級。

東管處指出，由於出現感染源不明之本土病例，「原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲，以減低社區感染風險」。考量所有參與者人身健康安全，防止病毒擴散降低不確定因素，2021年賽事停辦。

至於賽事退費，將於伊貝特報名系統架設退費登記頁面，將於粉絲專頁、官網公告，發送簡訊通知選手退費申請連結。採無息退還全額報名費，因退款所產生相關匯款手續費將由大會支應。

大會將於110年7月31日前退費至選手指定帳戶，保留2022秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽之參賽名額。

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