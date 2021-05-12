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影／基隆廟口夜市一律戴口罩設隔板 攤商：都架好了
新冠肺炎進入社區感染，新北、宜都有確診病例，基隆巿市長林右昌昨天宣布進出公有市場、基隆廟口夜市一律要求戴上口罩。市府派人到廟口夜市舉牌，請民眾、攤商確實戴口罩，夜市攤商多半都有把透明隔板拿出來放在餐桌上阻隔，加強防疫。
雖然中央疫情指揮中心宣布提升疫情警戒至第二級，也要求餐飲業應落實「用餐實聯制」，但基隆巿府尚未要求夜巿、小吃實聯制，只要求戴口罩，做好消毒及相關防疫措施。
市府表示，針對全市的八大場所，昨天起將由警察局會同產發處啟動宣導查核，提醒民眾務必配合戴口罩。至於全市公有市場，室內區域嚴格要求攤商及顧客配戴口罩，否則禁止進入，室外區域也會加強宣導及勸導。
廟口夜市由產發處人員加強進行宣導，並了解執行有沒有困難，要求所有攤商嚴格要求必須佩戴口罩，用餐桌座位則必須要有透明隔板，遊客部分也是加強宣導佩戴口罩。昨天宣導攤商多半都能配合，但有的攤商表示，隔板太久沒用破了，會再補新的來裝。
基隆廟口夜市管委會人員表示，如果是一家人來吃就不會要求設隔板，如果是不同客人就會要求攤商把隔板架好。
攤商表示，透明隔板原來就都有準準好，之前疫情趨緩收起來，現在疫情吃緊會配合再拿出來，他們會全力配合，有的攤商還用透明隔板把菜隔起來，以防安全。一名遊客表示，會戴上口罩比交安全，他們也很怕。
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