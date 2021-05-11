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哪怕是最後一哩路 她願成為植物人的依靠

中央社 / 台東縣11日電

到宅護理師張雨潔在台東守護植物人近7年，每月探訪約百名植物人。當服務中遇到挫折時，她看到家屬們肯定的眼神「哪怕是植物人的最後一哩路！我都願意成為他們的依靠。」

5月12日是國際護師節，創世基金會台東院今天特別祝福護理人員「護師節快樂」，同時也對長年堅守崗位，守在植物人身旁的創世護理師致上最高敬意。

台東院內的資深護理師張雨潔和大家分享照顧植物人的心得，她說「內心的使命感，催促我！無論再艱鉅困難的環境，我想盡辦法為植物人泡澡，哪怕只剩一口氣。」這樣的意志是支持她從事護理工作的動力。

她說，來到創世守護植物人近7年，今年是第4年擔任到宅護理師，這幾年來，平均每月探訪90至100名在家安養的植物人，每年服務近千人次，從原本害怕開車，至今上山下海走遍台東縣市鄉鎮村里。

張雨潔說，到每名植物人家中，看到不同的生命故事，也體會到人生的艱苦，更加感恩自己有能力能幫助他們。服務中遇到困難及挫折時，看到家屬們肯定的眼神，「哪怕是植物人的最後一哩路！我都願意成為他們的依靠。」

她記得，民國108年她懷孕期間，有一次到宅護理前往58歲的李姓男子家，李太太說丈夫臥床前很愛乾淨，希望每次進行原床泡澡，但當她接近李先生床邊，感覺不太對勁，於是趕緊測量生命跡象，血壓67/34mmHg，生命狀況不穩定，與李太太討論及評估後，仍繼續進行原床泡澡服務。

果真不到一禮拜，接到來電說李先生往生了，還好當時有堅持，替李先生完成最後一次泡澡心願。

台東院表示，護理人員是病者的倚靠，在創世基金會全台17所安養院、3個分會中，目前共有150名專業護理師，如同照護家人般，運用護理專業、發揮南丁格爾的精神，日夜輪值守護植物人。不僅在安養院內，到宅護理師更走出院外，到植物人家中教導照護技巧、指導原床泡澡，不計舟車辛勞，日日走訪。

植物人 護理師 台東

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