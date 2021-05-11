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太魯閣號事故包商被假扣押 花蓮縣府6工程受影響

中央社 / 花蓮縣11日電

太魯閣號事故造成嚴重死傷，台鐵局對承包商東新營造提假扣押獲准。花蓮縣政府今天指出，發包、在建工程至少6件可能受影響。花蓮縣議員擬組專案小組現勘工程，了解因應方式。

花蓮縣議會今天進行縣政總質詢，國民黨籍縣議員李正文指出，太魯閣號事件凸顯公共安全、公共工程品質問題，東新營造10年來得標花蓮縣政府工程約38件，總金額逾新台幣16億元，仍有工程持續進行中。

李正文表示，台鐵太魯閣號事故後，民眾聽到東新營造都會質疑工程品質，東新營造被假扣押後，後續工程該如何進行、工程品質誰來負責等，都是民眾關心方向，縣府有必要向社會大眾說明清楚，將組專案小組到工程現場會勘。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆答詢指出，經盤點東新營造在建工程，建設處發包有6件，區分為剛得標未開工、施工中及已完工尚未驗收三部分。

鄧子榆表示，1案剛得標未開工，即解約重新招標；3件完工尚未驗收，考量廠商雖被假扣押，並沒有倒閉，仍可配合辦理驗收，有缺失部分就要求改善，驗收完就可結算。

鄧子榆指出，2案仍在動工的工程，按程序辦理工程評值、結算後重新招標，其中1案剛動工，相對單純；比較棘手的是花64線瑞港公路工程，現階段緊急將邊坡裸露面用帆布包覆，避免雨水滲漏導致交通安全疑慮，因工程進度約30％，評值部分相對複雜。

鄧子榆指出，東新營造是廠商因素導致無能力履約，縣府提出契約解除及終止，並不是因施工問題所造成工程停擺；縣府每件工程都設有工程查核小組多面向品管，有三級品管把關。

太魯閣 假扣押

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