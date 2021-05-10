宜蘭退休教師賴仁慈辭世 身後資產捐校設獎學金

中央社 / 宜蘭10日電
宜蘭縣東光國中退休教師賴仁慈於民國106年辭世，家人不僅將她身後所留資產捐贈給東光國中成立獎學金，10日再捐新台幣240萬元供學校設置表演藝術專科教室等。賴仁慈的胞妹陳雪清（前中）代表捐贈，縣府教育處長王泓翔（前左）、校長陳志勇（前左）代為受贈。 中央社／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣東光國中退休教師賴仁慈於民國106年辭世，家人不僅將她身後所留資產捐贈給東光國中成立獎學金，10日再捐新台幣240萬元供學校設置表演藝術專科教室等。賴仁慈的胞妹陳雪清（前中）代表捐贈，縣府教育處長王泓翔（前左）、校長陳志勇（前左）代為受贈。 中央社／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣東光國中退休教師賴仁慈4年前辭世，家人不僅將她身後所留資產捐贈給東光國中成立獎學金，今天再捐資240萬元供學校設置表演藝術專科教室等，提供學生更好的求學環境。

校方表示，賴仁慈民國56年自實踐家專畢業後即受聘於東光國中任教國文，直至民國91年退休，獻身杏壇合計35年，服務期間曾擔任導師20多年及10幾年的註冊組長，作育英才無數，對東光校務發展貢獻卓著，更是同事心中的好大姊。

校方指出，賴仁慈於民國106年辭世，享壽72歲。賴仁慈一生未婚，生前視學生如親生子女，家屬體察賴仁慈對東光的深刻情感，決定將她身後所留資產捐贈給服務一生的東光國中，成立賴仁慈老師獎學金，鼓勵學子認真向學。

家人也期盼提供東光學子更好的求學環境，因此決定再捐資新台幣240萬元，為東光國中設置表演藝術專科教室及整平校園柏油路面。

今天的捐贈儀式在東光國中圖書館舉行，由賴仁慈的胞妹陳雪清代表捐贈，宜蘭縣政府教育處長王泓翔、東光國中校長陳志勇代為受贈。

校方指出，賴仁慈捐贈學校總金額，包含獎學金及校務發展經費總計將超過400萬元，東光國中對賴仁慈和家人的愛心至為感謝，擬將完成後的表演藝術教室命名為「仁慈藝境」，以紀念賴仁慈及家屬的善舉。

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