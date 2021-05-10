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放任水蓑衣占據荷花池挨批 基隆市府清理重現荷花綻放美景

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市百福公園荷花池昔日長滿水蓑衣（左圖），市府都發處清理後，又見荷花綻放美景（右圖）。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園荷花池昔日長滿水蓑衣（左圖），市府都發處清理後，又見荷花綻放美景（右圖）。記者邱瑞杰／攝影

基隆市七堵區百福公園荷花池一度布滿水蓑衣，看不到波光粼粼及荷花搖曳生姿，招致批評管理不善。市府都市發展處已排工班拔除水蓑衣，並決定把1年清理2次，改成2個月清理1次，維護荷花池景致。

百福社區旁的百福公園面積約4.7公頃，是基隆數一數二的大型公園，園區內有兒童遊樂設施、成人體健器材和球場。公園開發時規畫一座荷花池，每年花季吸引不少人前往拍照，沿著木棧道散步也很愜意。

百福公園的荷花池1個多月前，約有4/5的水域長滿水蓑衣，因看不到水面，有如長草的低地。池畔木棧道也有破損、凹凸不平，民眾散步時還得小心腳步，以免跌倒。

都發處公園管理科長陳彥材說，過去負責百福公園的工班排定荷花池1年清理2次，春天過後氣溫升高，植物生長速度加快，先前才會出現荷花池長滿水蓑衣的亂象。

公園科人員已完成荷花池清理作業，拔除水蓑衣，重現荷花池風光。現在也有荷花綻放，歡迎民眾前往散步欣賞。

為了避免荷花池又遭其他水生植物占據，公園科決定把荷花池清理頻率從1年2次，增加到2個月1次，藉由縮短清理時間，維護荷花池的風光。都發處近幾年設法爭取中央補助，想要全面翻修百福公園，但因中央已無「公園專案」，爭取競爭型計畫補助相對不易。

基隆市議員楊秀玉說，都發處努力向中央爭取經費，用心值的肯定，但不能因此輕忽基本的維護工作。與其著重花大錢規畫設計，不如挪一些來增加維護費用，改善毀損的設施，保持公園美景。

基隆市都發處已拔除百福公園荷花池的水蓑衣，重現荷花綻放美景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市都發處已拔除百福公園荷花池的水蓑衣，重現荷花綻放美景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市都發處已拔除百福公園荷花池的水蓑衣，重現荷花綻放美景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市都發處已拔除百福公園荷花池的水蓑衣，重現荷花綻放美景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園荷花池昔日長滿水蓑衣（左圖），市府都發處清理後，增添荷花生機（右圖）。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福公園荷花池昔日長滿水蓑衣（左圖），市府都發處清理後，增添荷花生機（右圖）。記者邱瑞杰／攝影

荷花 基隆

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