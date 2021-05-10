台東池上多元照顧服務中心啟用 縱谷長照新據點

落實地區照顧，提供長者完善的長照服務，台東縣政府打造「池上多元照顧服務中心」今天啟用，縣長饒慶鈴表示，由關山慈濟醫院團隊進駐，將是推展縱谷地區長照服務的新據點。

「池上多元照顧服務中心」由台東縣長饒慶鈴、花蓮慈濟醫院副院長吳彬安與池上鄉長張堯城等人共同揭幕啟用。

饒慶鈴指出，截至民國109年12月，池上鄉65歲以上老人占全鄉22.84%，已達世界衛生組織認定的「超高齡社會」，可見池上需要更多元完善的照顧，經爭取前瞻計畫獲得中央補助約新台幣2908萬元，池上鄉公所自籌約1521萬元，自108年動土興建。

縣府再依據長照服務發展基金補助內部設施設備，提供小規模多機能、團體家屋、送餐服務及照顧服務等經費，補助約1028萬元，讓服務內容更完備。

饒慶鈴表示，考量台東縣長照資源多位於市區，為有效快速布建長照服務網絡，縣府主動拜訪縣內各鄉鎮長，並請鄉鎮公所提供閒置土地，共同爭取前瞻計畫新建多元照顧服務中心。

海岸線的成功多元照顧服務中心也已完工，預計今年8月啟用，另有延平、太麻里兩座多元照顧服務中心興建中，預計明年完工啟用，將提供南迴等地區更完善的長照服務，朝一鄉鎮一日照目標邁進。

花蓮慈濟醫院副院長吳彬安指出，除了醫療之外，在長照方面將盡全力配合鄉公所及台東衛生局所交付的任務，一起守護阿公阿嬤的健康。

池上鄉長張堯城表示，感謝國軍退除役官兵輔導委員會台東農場無償撥用土地作為計畫用地，讓「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-池上鄉多元照顧服務中心」新建工程順利推動，鄉公所將積極打造池上為宜居、長壽的地方。

台東縣衛生局指出，硬體建設完善，軟體也由關山慈濟醫院團隊進駐提供服務，關山慈濟醫院具有醫事C站點、居家護理等豐富長照服務經驗，未來配合池上多元照顧服務中心的空間配置，走向社區化的長照多元服務模式。