梨山居民檢測機車排氣不便 台中環保局安排戶外定檢

台中市和平區梨山地區平均海拔為1900公尺，至今仍未設置機車排氣檢驗站，民眾要檢驗機車，需騎車花費5至6小時到設有排氣檢驗站的地點進行排氣檢驗，驗車極為不便，台中市環保局考量民眾便利性，確保機車排放廢氣符合標準，每年規劃辦理梨山地區戶外定檢服務至少3場次，每場次至少在梨山地區安排行程連續服務4天。

台中市環保局統計，109年梨山地區共服務檢驗569輛次，梨山地處台中市、宜蘭縣、花蓮縣交界，其中有許多從宜蘭、花蓮到梨山驗車的民眾，除了服務台中市的車主，也協助鄰近的縣市，提升檢驗人員的熱忱。

台中市環保局今年也派員到梨山戶外定檢，並記錄當地居民對於提供機車檢驗服務的反饋，民眾表示感謝，和平區定檢率自民國100年35.8%至109年止已提升至58.2%，共提升22.4%。

台中市機車定檢率統計至110年4月為85.7%，排名6都第一，多數機車已完成定檢，環保局呼籲車主機車出廠滿5年，每年應實施機車定期排氣檢驗，以免逾期未檢驗而受罰。