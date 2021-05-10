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影／搶打卡！礁溪轉運站幾米兔夯 每隻藏有獨特密碼

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪轉運站的入口處是一隻巨大的迎賓白兔，相當醒目。圖／林鼎剛提供
礁溪轉運站的入口處是一隻巨大的迎賓白兔，相當醒目。圖／林鼎剛提供

宜蘭又有一處療癒新景點。位於礁溪轉運站「幾米毛毛兔」裝置藝術最近亮相，有拉著行李的兔子、蹺蹺板毛兔，還有抬頭、招手及跳舞小兔、舒服泡湯的超萌兔共29隻，讓人直呼可愛，搶著拍照打卡；特別是，每隻兔子的配件都隱藏在地動植物圖像，是全國唯一在地風貌的幾米裝置藝術，等著遊客尋寶解密。

幾米團隊在公共場所的偶像裝置藝術具國際知名度，團隊對於作品向來堅持路原創性。但由於幾米是宜蘭礁溪鄉人，縣府與團隊溝通徵求同意，賦予毛兔「在地化」元素，算是幾米回饋故鄉特別待遇，每隻兔子巧妙設計獨一無二的動植物圖案，除非仔細觀察，否則不容易發現。

裝置藝術創作源於「毛毛兔」繪本，偶像完成公開後快速爆紅。宜蘭縣政府為了打造礁溪之心，委由田中央聯合建築師事務所與幾米團隊合作，設計一系列可愛爆表的毛兔，日前因配合觀光局一項全國評比，才提早揭開兔兔神秘面紗，許多遊客看到這麼多卡哇伊兔偶，心情跟著好起來，紛紛停留拍照，使得在人來人往的礁溪轉運站上下車，變得更有趣。

從礁溪轉運站往溫泉公園的方向走，首先見到一隻白色巨兔的迎賓大門，遊客從兔子腹部的部位穿越，接著是拖行李小兔、有的在玩蹺蹺板，還有招手小兔、跳舞小兔及抬頭小兔，最後是療癒系泡湯兔，每隻小兔的色彩鮮明，大人小孩都超喜歡。

仔細看發現每隻兔子配件例如行李箱、側背書包、後背包、襪子、圍巾都隱藏「在地生態圖樣」，例如招手兔側背包彩繪黃嘴角梟、淡紋青斑蝶、黃口攀蜥、白背芒；蹺蹺板5隻兔的襪子繪有鐘萼木、台灣桫欏、雙扇蕨、黃嘴角鴞、淡紋青斑蝶圖案；「跳舞小兔」的圍巾圖樣是鐘萼木、九芎及姑婆芋等，「抬頭小兔」後背包也有這些獨特設計。

幾米團隊透過在地創作與遊客玩互動遊戲，讓旅人有驚奇發現，也增添生態人文深度。下次經過這裡時，除拍照打卡，可別忘了細細解讀設計者的巧思密碼，獨一無二的在地圖樣。

蹺蹺板5隻小兔的襪子繪有鐘萼木、台灣桫欏、雙扇蕨、黃嘴角鴞、淡紋青斑蝶圖案，非常可愛。圖／讀者提供
蹺蹺板5隻小兔的襪子繪有鐘萼木、台灣桫欏、雙扇蕨、黃嘴角鴞、淡紋青斑蝶圖案，非常可愛。圖／讀者提供
礁溪轉運站的拖著行李箱的「行李小兔」，想要帶領遊客展開美好旅程。圖／讀者提供
礁溪轉運站的拖著行李箱的「行李小兔」，想要帶領遊客展開美好旅程。圖／讀者提供
「抬頭小兔」在看什麼呢？遊客走到這裡，也會跟著兔兔抬頭望向天上的星空。圖／林鼎剛提供
「抬頭小兔」在看什麼呢？遊客走到這裡，也會跟著兔兔抬頭望向天上的星空。圖／林鼎剛提供
「抬頭小兔」的後背包有鍾萼木、台灣桫欏及黃嘴角鴞等在地元素圖樣，是幾米團隊與縣府的巧思設計。圖／讀者提供
「抬頭小兔」的後背包有鍾萼木、台灣桫欏及黃嘴角鴞等在地元素圖樣，是幾米團隊與縣府的巧思設計。圖／讀者提供
「跳舞小兔」的圍巾與襪子是台灣桫欏，後面的那隻兔子圍巾是姑婆芋。圖／讀者提供
「跳舞小兔」的圍巾與襪子是台灣桫欏，後面的那隻兔子圍巾是姑婆芋。圖／讀者提供
「嗨，你好」，位於圍牆上的招手小兔向大家問好。圖／讀者提供
「嗨，你好」，位於圍牆上的招手小兔向大家問好。圖／讀者提供
小兔拖著行李箱上，設計有黃嘴角梟、淡紋青班蝶的圖樣。圖／讀者提供
小兔拖著行李箱上，設計有黃嘴角梟、淡紋青班蝶的圖樣。圖／讀者提供
「幾米毛毛兔」在礁溪溫泉公園舒服泡湯，在地化的超萌造型，民眾心情也被療癒了。圖／讀者提供
「幾米毛毛兔」在礁溪溫泉公園舒服泡湯，在地化的超萌造型，民眾心情也被療癒了。圖／讀者提供

「幾米毛毛兔」在礁溪溫泉公園舒服泡湯，在地化的超萌造型，民眾心情也被療癒了。圖／讀者提供
「幾米毛毛兔」在礁溪溫泉公園舒服泡湯，在地化的超萌造型，民眾心情也被療癒了。圖／讀者提供

幾米 裝置藝術

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