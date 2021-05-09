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池上稻田渴了 農民自費找水車灌溉
台灣面臨嚴峻乾旱狀況，海岸山脈旁的池上萬安村也缺水灌溉，為搶救水稻，農民今天自費找來水車灌注數十噸的水入田中。
台東水稻進入孕穗期，需要足夠水量，但乾旱情況未紓解，池上鄉萬安村劉姓農民今天雇水車為自己的水稻田補水，他說，池上山邊的灌溉水完全不夠，不能眼睜睜的看著辛苦耕種的稻子就這樣沒了。
「拜託老天爺快下雨。」劉姓農民說，附近有兩個水井抽地下水灌溉全區，大家搶水，他在下游已無水可灌溉；會動用水車實在無奈，耕作成本增加許多，但不雇水車補水可能要面臨血本無歸的窘境。
池上生態工作者林國欽受訪表示，西部因缺水休耕，米價隨之上漲，讓池上農民紛紛轉種稻。未確切統計池上稻田增加幾公頃，但確實看到許多林地、旱地都種起稻子，碰巧今年遇到大旱，農民搶水更嚴重，甚至出現卑南溪斷流、富興溼地乾枯，萬安溪也曾出現斷流。
林國欽指出，池上雖是米鄉，但以生態和永續性來看，種植作物應多樣性，勿一窩蜂搶種水稻導致同一時期用水高峰。溪水斷流會導致洄游性魚蝦蟹無法順利繁衍，超抽地下水讓溼地的生態系面臨瓦解的困境，對生態衝擊非常大。
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