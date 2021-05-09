聽新聞
test
0:00 / 0:00

「迺菜市場」外國觀光客就愛這一味 宜蘭推市場走讀

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
「少年阿公」方子維帶領遊客走入傳統菜市場，在他的口中講活了市場裡的大小故事，宜蘭縣府最近舉辦市場走讀，邀請少年阿公導覽，可報名參加。圖／縣府提供
「少年阿公」方子維帶領遊客走入傳統菜市場，在他的口中講活了市場裡的大小故事，宜蘭縣府最近舉辦市場走讀，邀請少年阿公導覽，可報名參加。圖／縣府提供

時下年輕人不常走入傳統市場，但宜蘭有一位30幾歲年輕人方子維，從小在市場長大，對傳統市場發展演變及食物故事瞭若指掌，他穿著汗衫、拖鞋的一身「阿公」裝扮，引領遊客走進市場聽故事，也能以流利的英語導讀，讓外國遊客不禁稱讚，參加他的菜市場導覽比逛紐約博物館，更能留下滿滿的感動。

「傳統菜市場」究意有什麼動人元素與魅力？宜蘭縣政府舉辦三場「市場走讀」，日前已在羅東鎮的開元市場辦過一場，頗受好評，接著也將分別在冬山鄉菜市場及宜蘭市南北館市場辦理2場次的市場走讀。

勞工處表示，每場次限定最多不超過20人，5月15日(周六)宜蘭市場次，開放報名已額滿，考慮將來是否加場；5月14日(周五)冬山場尚有名額，歡迎對市場文化有興趣民眾上青年事務科網站免費報名https://forms.gle/vi6WmzUz6XuY135w9

縣府安排宜蘭青年方子維導覽大家走入傳統市場，說起這位人人口中的「少年阿公」，由於他父母在菜市場做生意，從小在市場長大，對於這裡成長環境熟門熟路；方子維導覽時，上半身穿著農村阿公的竹紗汗衫、灰色西裝褲管捲起一高一低、頭戴廟會活動常見的紅黃色帽子、肩上披著橘色毛巾、手提「台灣LV包」之稱的茄芷袋，像是農村阿公裝扮。

國立中正大學行銷研究所碩士的方子維，為深度了解國外的農村發展與在地創生，曾經到日本、澳洲與東南亞等地觀察市場文化，把心得帶回宜蘭，接著開始導覽他成長的南北館市場環境，尤其他能以流利的英語向國外人導覽，貼切的字眼形容，讓外國遊客聽得入神，更能探索原汁原味的台灣市場文化。

「少年阿公」方子維帶領遊客走入傳統菜市場，在他的口中講活了市場裡的大小故事，宜蘭縣府最近舉辦市場走讀，邀請少年阿公導覽，可報名參加。圖／縣府提供
「少年阿公」方子維帶領遊客走入傳統菜市場，在他的口中講活了市場裡的大小故事，宜蘭縣府最近舉辦市場走讀，邀請少年阿公導覽，可報名參加。圖／縣府提供
「少年阿公」方子維帶領遊客走入傳統菜市場，在他的口中講活了市場裡的大小故事，宜蘭縣府最近舉辦市場走讀，邀請少年阿公導覽，可報名參加。圖／縣府提供
「少年阿公」方子維帶領遊客走入傳統菜市場，在他的口中講活了市場裡的大小故事，宜蘭縣府最近舉辦市場走讀，邀請少年阿公導覽，可報名參加。圖／縣府提供

傳統市場 羅東

延伸閱讀

花蓮、吉安3萬多噸垃圾 真空打包

新秘境！落羽松大道在宜蘭三星 捐3萬可掛名樹上

最新民調！林姿妙施政滿意度大躍進 非6都全國排名第三

窗外就是龜山島！宜蘭「山海景咖啡廳」美翻，宛如偽出國峇里島超Chill快衝

相關新聞

百年台東機關車庫 花1500萬修繕

有百年歷史的台鐵台東舊站機關車庫2016年遭尼伯特颱風侵襲，建物嚴重破損，4年來宛如廢墟，被迫封閉，在鐵道藝術村內相當突...

八斗國小 廁所變身水族館

基隆市政府5年來已改善53所學校的廁所環境，今年施工完成的八堵、八斗國小廁所，以師生共同創作模式，結合在地特色，讓廁所分...

綠博閉幕亮眼 44天46.6萬人次入園

宜蘭春季大型旗艦活動「綠色博覽會」昨天閉幕，今年活動內容質量均佳，加上疫情掀起國內旅遊潮，累計44天活動至昨晚6點閉幕，...

池上稻田渴了 農民自費找水車灌溉

台灣面臨嚴峻乾旱狀況，海岸山脈旁的池上萬安村也缺水灌溉，為搶救水稻，農民今天自費找來水車灌注數十噸的水入田中

「迺菜市場」外國觀光客就愛這一味 宜蘭推市場走讀

時下年輕人不常走入傳統市場，但宜蘭有一位30幾歲年輕人方子維，從小在市場長大，對傳統市場發展演變及食物故事瞭若指掌，他穿...

媽媽辛苦了 宜蘭新女力模範母親表揚

溫馨母親節的五月天，宜蘭縣政府昨天舉辦「新女力模範母親表揚活動」，15位媽媽獲殊榮盛裝出席，縣長林姿妙送上「淑德可風」獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。