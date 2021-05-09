「迺菜市場」外國觀光客就愛這一味 宜蘭推市場走讀

時下年輕人不常走入傳統市場，但宜蘭有一位30幾歲年輕人方子維，從小在市場長大，對傳統市場發展演變及食物故事瞭若指掌，他穿著汗衫、拖鞋的一身「阿公」裝扮，引領遊客走進市場聽故事，也能以流利的英語導讀，讓外國遊客不禁稱讚，參加他的菜市場導覽比逛紐約博物館，更能留下滿滿的感動。

「傳統菜市場」究意有什麼動人元素與魅力？宜蘭縣政府舉辦三場「市場走讀」，日前已在羅東鎮的開元市場辦過一場，頗受好評，接著也將分別在冬山鄉菜市場及宜蘭市南北館市場辦理2場次的市場走讀。

勞工處表示，每場次限定最多不超過20人，5月15日(周六)宜蘭市場次，開放報名已額滿，考慮將來是否加場；5月14日(周五)冬山場尚有名額，歡迎對市場文化有興趣民眾上青年事務科網站免費報名https://forms.gle/vi6WmzUz6XuY135w9。

縣府安排宜蘭青年方子維導覽大家走入傳統市場，說起這位人人口中的「少年阿公」，由於他父母在菜市場做生意，從小在市場長大，對於這裡成長環境熟門熟路；方子維導覽時，上半身穿著農村阿公的竹紗汗衫、灰色西裝褲管捲起一高一低、頭戴廟會活動常見的紅黃色帽子、肩上披著橘色毛巾、手提「台灣LV包」之稱的茄芷袋，像是農村阿公裝扮。