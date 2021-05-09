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影／刷新武荖坑紀錄！ 綠博閉幕 入園遊客突破46.6萬人次

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠色博覽會活動閉幕，入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。縣長林姿妙傳遞希望的種子，今年夏季活動由國際童玩節接棒。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動閉幕，入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。縣長林姿妙傳遞希望的種子，今年夏季活動由國際童玩節接棒。記者戴永華／攝影

宜蘭春季大型旗艦活動「綠色博覽會」今天閉幕，今年活動內容質量均佳，加上疫情國內旅遊潮，累計44天共吸引入園遊客突破46.6萬人次，打破綠博活動在武荖坑舉辦以來的入園人數新高，刷新紀錄。

綠博活動於3月27日舉行到今天結束，面積60公頃的武荖坑風景區適合親子戶外旅遊，共14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術。閉幕活動中，縣政府首先請各展館館長及負責人上台，感謝44天努力付出讓活動順利進行，而負責承辦的蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝等人更幾乎天天駐守會場。

縣長林姿妙表示，宜蘭好山好水，水資源豐沛，縣府向來重視環境教育，舉辦綠博活動目的向下一代宣導環境保育重要性，最近民調中，宜蘭「環境保護」及「觀光發展」拿下全國第一，縣府感謝縣議會及各界協助使活動圓滿順利，接下來的國際童玩節將於7月3日登場，童玩節再見。

農業處表示，綠博以「希望城堡」為主題，結合聯合國全球永續發展目標，有幾項與往年不同之處，22年來首度推出專屬主題曲「四季心願」，好聽好唱，朗朗上口；今年也把「教育遊戲化」，例如唐吉訶德闖關活動、迷宮、百草園、無所不能館、蜜蜂生態場的互動遊戲，吸引年輕孩子從中認識環境、環保及文化產業重要性；今年也擴大邀請外縣市參與設館，包括新北、花蓮、彰化三縣市，推出夥伴周優惠比照縣民價入園。

綠博之前曾經移師生態綠舟舉辦，去年因疫情停辦，今年取消鄉鎮市民免費入園，疫情之下仍能突破46.6萬人次，足見人氣口碑俱佳。

宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，縣長林姿妙帶著縣府團隊與相關單位人員感謝各界對活動的支持，今年的入園人次突破46萬人次。圖／縣府提供
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，縣長林姿妙帶著縣府團隊與相關單位人員感謝各界對活動的支持，今年的入園人次突破46萬人次。圖／縣府提供
宜蘭綠色博覽會活動閉幕，入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。縣長林姿妙傳遞希望種子，今年夏季活動由國際童玩藝術節接棒。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動閉幕，入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。縣長林姿妙傳遞希望種子，今年夏季活動由國際童玩藝術節接棒。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，入園人次突破46萬人次，刷新紀錄，接下來今年夏季活動將由國際童玩藝術節接棒。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，入園人次突破46萬人次，刷新紀錄，接下來今年夏季活動將由國際童玩藝術節接棒。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博園區的唐吉訶德裝置藝術，相當吸睛，今年疫情下仍能突破46萬入園人次，足見人氣口碑俱佳。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博園區的唐吉訶德裝置藝術，相當吸睛，今年疫情下仍能突破46萬入園人次，足見人氣口碑俱佳。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動今天最後一天，吸引不少遊客，累計入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動今天最後一天，吸引不少遊客，累計入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動今天最後一天，吸引不少遊客，累計入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會活動今天最後一天，吸引不少遊客，累計入園人次突破46萬人次，刷新紀錄。記者戴永華／攝影

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