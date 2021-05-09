嘉明湖步道登山證書 挑戰百岳留下回憶珍惜環境

台東林管處推出「嘉明湖步道登山證書」，只要山友曾徒步完成嘉明湖國家步道，僅需提供照片證明並支付新台幣450元，即可擁有專屬個人並獨具特色的登山證書，豐富登山回憶。

台東林區管理處今天指出，嘉明湖國家步道是台灣熱門的登山步道，也是喜愛登山民眾心中夢想一生一定要去一次的高山湖泊。

台東林管處表示，即日起山友在體驗步道旅程後，提供相關照片即可申請，希望喚起民眾能更近一步認識嘉明湖步道的古老傳說，進而尊重自然與文化，也更珍惜環境。

登山證書是由台東林管處與設計師葉忠宜、藝術家鄒駿昇共同合作，以極具個性化設計及對土地關心、並結合布農族詩人沙力浪新詩著作「月亮的鏡子」，製作代表嘉明湖國家步道特色的登山證書。

台東林管處指出，嘉明湖國家步道景觀獨特、生態豐富，3000公尺以上黑水塘及玉山圓柏景致迷人，視野遼闊，沿途可經過向陽山及三叉山2座百岳，步道終點嘉明湖座落在海拔3310公尺高山。

台東林管處表示，嘉明湖國家步道近年積極推動手作步道維護及負責任登山教育，是台灣高山非常重要的登山場域。