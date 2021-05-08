「別怕，媽媽在這裡」 她獨自撫養2特殊疾病子女不怕苦

基隆市長林右昌今天表揚9位模範母親與7位自強母親，家扶中心推舉的自強母親林卉畇，獨自撫養兩位特殊疾病子女，長女罹患惡性化液囊肉瘤，長子完成心導管手術後仍持續追蹤病況，林媽媽雖心疼但不輕易落淚，堅強告訴孩子「別怕，媽媽在這裡」。林右昌說，在她身上看見正能量，遇到關卡不逃避，勇於面對迎戰人生態度，令人感佩。

林右昌今天和夫人吳秋英到場，表揚各區以及新住民、原住民模範母親及自強母親致賀並合影，副議長林沛祥、社會處長吳挺鋒及多位議員、地方賢達等出席。

吳挺鋒表示，今天接受表揚的每位媽媽，都有著溫馨感人故事，其中，而由家扶中心推舉的自強母親，是年僅47歲來自仁愛區的林卉畇媽媽，獨自撫養兩位特殊疾病子女，長女罹患惡性化液囊肉瘤，長子完成心導管手術後仍持續追蹤病況，林媽媽辛苦照顧。

來自安樂區的模範母親董華英高齡96歲，婚後先生就因戰亂被派充軍，她獨自侍奉婆婆並照顧剛周歲的女兒，歷經種種困難，費盡千辛萬苦終在基隆平安團聚，含辛茹苦撫育5位子女，皆事業有成，投身公益、回饋鄉里。

另外，國際家庭服務中心推舉的新住民模範母親，今年受獎是泰國籍何婉妮媽媽，與先生育有1女，教養子女給予支持，在工作之餘善用語言專長擔任志工，介紹母國特色與文化風俗，透過教授傳統料理方式，拉近與社區居民距離，促進與多元文化學習。

模範母親受獎名單，新住民何婉妮-42歲/信義區東信里、原住民：黃福妹-71歲/中山區和慶里、仁愛區：林詹姐-97歲/兆連里、安樂區：董華英-95歲/西川里、中正區：徐黃霞妹-95歲/港通里、暖暖區：陳林碧花-84歲/過港里、中山區：洪阿涼-83歲/中興里、七堵區：張呂阿玉-80歲/六堵里、信義區：陳張秋美-68歲/義民里。