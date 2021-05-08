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台東縣前副議長林惠就 今將冤獄賠償金招待弱勢家庭
台東縣前副議長林惠就因冤獄獲賠20餘萬元，今天她將賠償金拿來招待縱谷5鄉鎮家扶弱勢家庭，大啖西式自助餐，慶祝母親節。林惠就說，這筆冤獄賠償金作公益最好。
林惠就說，幫助弱勢家庭，讓這些弱家庭有機會能到五星級飯店吃大餐，過個快樂的母親節，是這筆冤獄賠償金發揮最大的效益。
今天中午，包括鹿野、池上、關山、延平及海端等5個鄉鎮家扶中心扶助的弱勢家庭63戶271人，來到五星飯店吃西式自助餐，慶祝母親節。
不少弱勢家庭是隔代或單親家庭，很多小朋友，甚至到了國中、高中還是第一次走進五星級飯店，孩子都十分開心，也充滿感激；家扶也頒感謝狀給林惠就表達謝意。
據了解，林惠因案曾被檢察官羈押51天，歷經官司纏訟12年，終獲司法證明清白判決無罪定讞，今年初獲得冤獄賠償金20萬4千元。
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