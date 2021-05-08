快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老豐田人的記憶 大同戲院塵封多年因駐村創作重新開放

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
參與駐村創作的「後花園萌寵」3位藝術家，作品具有強烈風格。記者王燕華／攝影
參與駐村創作的「後花園萌寵」3位藝術家，作品具有強烈風格。記者王燕華／攝影

花蓮縣壽豐鄉豐田社區的大同戲院，曾是當地村民的娛樂中心，繁華10多年，民國63年停止營業，就此塵封。牛犁社區交流協會執行文化局計畫，引入藝術家駐村創作，大同戲院成為展場，今起開門邀民眾進入觀展，老一輩村民從側門進入，回想起兒時偷偷溜入戲院「看片尾」的純真記憶。

豐田社區涵蓋豐山、豐裡、豐坪3村，因民國5、60年代盛產豐田玉，繁華一時。位於豐山村的大同戲院，創立於民國49年，除了放映電影，也有布袋戲、國軍藝工隊表演等，是村民重要的生活中心，隨豐田玉沒落及電視機普及，民國63年歇業，內部一度隔間分租，但目前僅大門口出租設攤，其餘塵封多年。

文化局為實踐藝術開放的理念，委託牛犁社區交流協會執行「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫，甄選5組藝術團隊共9名藝術家，走進豐田社區及萬榮鄉支亞干部落，駐村創作2個月，結合在地居民作品，今起在大同戲院、豐田文史館和支亞干部落展出。

牛犁社造組長楊富民在豐田土生土長，卻從沒進去過大同戲院，藉由這個計畫，讓大同戲院重新打開。他說，戲院塵封已久，多處殘破，為展覽整理1個星期，還撿到許多當年業者琢磨玉石時留下碎片，但戲院內許多地方無法修復，反而成為一處結合藝術、廢墟與歷史感的獨特空間。

大同戲院展區空間由側門進入，不少老一輩村民今天再次走入戲院，興奮地說，有種小時候電影放映完畢，偷偷從側門溜進去「看片尾」的感覺，是很深刻的記憶。

展出創作類型多元，有裝置藝術、影片、彩繪、聲音等形式，將花蓮的人文歷史、族群文化、自然景觀等獨特元素，以藝術創作融入社區。楊富民說，透過藝術介入，希望讓農村集體記憶的空間重新開放、活用。

參與展出的留法藝術家Zozo jhen（鄭煥宙），與另一名法國音樂家攜手創作，在戲院內防空洞展出。她說，在當地田野調查過程有許多難忘時刻，像是騎腳踏車到處逛、與居民聊天，採集到的元素都轉化成動畫和插畫作品呈現。

她說，前年底回台後，很長時間在接案，必須不斷產出，沒時間思考自己想要做或是關心的議題，來這裡田調、創作，讓她有喘一口氣的感覺。

「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」今天開幕，有野台開場、藝術市集等，還安排極富農村味的辦桌。展覽到6月7日，開放時間為上午10時至下午4時。

「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫今起開展，開幕式安排野台車卡拉OK讓民眾點唱，很有農村風情。記者王燕華／攝影
「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫今起開展，開幕式安排野台車卡拉OK讓民眾點唱，很有農村風情。記者王燕華／攝影
牛犁社區交流協會社造組長楊富民說，選擇在大同戲院開展，希望透過藝術介入，讓農村集體記憶的空間重新開放、活用。記者王燕華／攝影
牛犁社區交流協會社造組長楊富民說，選擇在大同戲院開展，希望透過藝術介入，讓農村集體記憶的空間重新開放、活用。記者王燕華／攝影
「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫，駐村藝術家以磨石子工藝為創作主題。記者王燕華／攝影
「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫，駐村藝術家以磨石子工藝為創作主題。記者王燕華／攝影
留法藝術家Zozo jhen（鄭煥宙）與法國音樂家攜手創作，在防空洞展出，相當特別。記者王燕華／攝影
留法藝術家Zozo jhen（鄭煥宙）與法國音樂家攜手創作，在防空洞展出，相當特別。記者王燕華／攝影
花蓮縣壽豐鄉大同戲院，因駐村創作計畫，得以重新開放。記者王燕華／攝影
花蓮縣壽豐鄉大同戲院，因駐村創作計畫，得以重新開放。記者王燕華／攝影

豐田 藝術家

延伸閱讀

影／藝術到宅台語詩唱給你聽！另有社區頭家在宅創業

1腳3萬6？ 童連5腳踢壞東莞戲院18萬人民幣巨幕

邱澤撞傷脊椎停工 潛入戲院看「當男人戀愛時」見暖舉

主演北影形象廣告 邱澤挑戰驚悚片

相關新聞

媽媽辛苦了 宜蘭新女力模範母親表揚

溫馨母親節的五月天，宜蘭縣政府昨天舉辦「新女力模範母親表揚活動」，15位媽媽獲殊榮盛裝出席，縣長林姿妙送上「淑德可風」獎...

原民版HELLO KITTY熱氣球 開箱亮相

台東熱氣球嘉年華會7月3日登場，縣府打造全球獨一無二原住民版HELLO KITTY熱氣球，昨清晨首度開箱，讓遊客先睹為快...

花蓮、吉安3萬多噸垃圾 真空打包

花蓮縣多個鄉鎮垃圾長年送宜蘭利澤焚化，原本每日處理量約100公噸，近日因宜蘭處理量問題減收，只剩10分之1；人口最密集的...

「別怕，媽媽在這裡」 她獨自撫養2特殊疾病子女不怕苦

基隆市長林右昌今天表揚9位模範母親與7位自強母親，家扶中心推舉的自強母親林卉畇，獨自撫養兩位特殊疾病子女，長女罹患惡性化...

不一樣母親節 她拿冤獄補償金請弱勢孩子吃自助餐

前台東縣副議長林惠就因12年前一起官司遭羈押51天後獲判無罪，讓她深深體會弱勢者期待有人拉一把的心情，在母親節前夕，將冤...

台東縣前副議長林惠就 今將冤獄賠償金招待弱勢家庭

台東縣前副議長林惠就因冤獄獲賠20餘萬元，今天她將賠償金拿來招待縱谷5鄉鎮家扶弱勢家庭，大啖西式自助餐，慶祝母親節。林惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。