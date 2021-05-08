老豐田人的記憶 大同戲院塵封多年因駐村創作重新開放

花蓮縣壽豐鄉豐田社區的大同戲院，曾是當地村民的娛樂中心，繁華10多年，民國63年停止營業，就此塵封。牛犁社區交流協會執行文化局計畫，引入藝術家駐村創作，大同戲院成為展場，今起開門邀民眾進入觀展，老一輩村民從側門進入，回想起兒時偷偷溜入戲院「看片尾」的純真記憶。

豐田社區涵蓋豐山、豐裡、豐坪3村，因民國5、60年代盛產豐田玉，繁華一時。位於豐山村的大同戲院，創立於民國49年，除了放映電影，也有布袋戲、國軍藝工隊表演等，是村民重要的生活中心，隨豐田玉沒落及電視機普及，民國63年歇業，內部一度隔間分租，但目前僅大門口出租設攤，其餘塵封多年。

文化局為實踐藝術開放的理念，委託牛犁社區交流協會執行「鄉關何處－藝術開放、空間亮點」計畫，甄選5組藝術團隊共9名藝術家，走進豐田社區及萬榮鄉支亞干部落，駐村創作2個月，結合在地居民作品，今起在大同戲院、豐田文史館和支亞干部落展出。

牛犁社造組長楊富民在豐田土生土長，卻從沒進去過大同戲院，藉由這個計畫，讓大同戲院重新打開。他說，戲院塵封已久，多處殘破，為展覽整理1個星期，還撿到許多當年業者琢磨玉石時留下碎片，但戲院內許多地方無法修復，反而成為一處結合藝術、廢墟與歷史感的獨特空間。

大同戲院展區空間由側門進入，不少老一輩村民今天再次走入戲院，興奮地說，有種小時候電影放映完畢，偷偷從側門溜進去「看片尾」的感覺，是很深刻的記憶。

展出創作類型多元，有裝置藝術、影片、彩繪、聲音等形式，將花蓮的人文歷史、族群文化、自然景觀等獨特元素，以藝術創作融入社區。楊富民說，透過藝術介入，希望讓農村集體記憶的空間重新開放、活用。

參與展出的留法藝術家Zozo jhen（鄭煥宙），與另一名法國音樂家攜手創作，在戲院內防空洞展出。她說，在當地田野調查過程有許多難忘時刻，像是騎腳踏車到處逛、與居民聊天，採集到的元素都轉化成動畫和插畫作品呈現。

她說，前年底回台後，很長時間在接案，必須不斷產出，沒時間思考自己想要做或是關心的議題，來這裡田調、創作，讓她有喘一口氣的感覺。