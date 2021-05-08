模範媽媽撐家庭 宜縣府今表揚15名新女力

溫馨母親節的五月天，宜蘭縣政府今天舉辦「新女力模範母親表揚活動」，縣內獲殊榮的15位媽媽盛裝出席，縣長林姿妙送上「淑德可風」獎狀致上敬意。單親家庭的她說，自己養育4名孩子成人，身兼父職也最能體會人母的辛苦，在這個特別節日，要向每位為家庭付出奉獻的媽媽，表達最深敬意。

今年度15位模範母親受公所、學校、民間團體推薦，為吳游霜、黎梅子、林惠美、林阿爽、林水柳、游江金里、鄭林金繁、林照美、吳芳棋、湯淑娟、宋純、林美雲，其中最高齡為89歲的黃蔡彩雲和黃戴寶蓮。

現年81歲宋純，人稱「阿雪姨」，是南方澳南寧魚市場的知名魚貨承銷人，今年也榮獲110年全國模範母親。對於雙獎殊榮，她謙虛地說，「這並沒有什麼。」熱心公益、關懷社區、年年捐助廟宇的宋純，堪稱漁村婦女楷模。

過去丈夫無心顧家，宋純一肩扛起經濟重擔，扶養6名兒女成人，逾40年魚貨買賣人生，過去凌晨3點出門北上擺攤，忙完回到家已是晚上7點。兒子表示，媽媽的辛勞全看在眼裡，更督促自己努力用功學業，別讓她操心。宋純迄今仍活躍在外，家人希望她能繼續保持動能、每天都過得快樂。

另外，83歲鄭林金繁家境貧寒，婚後為家庭捨教鞭改務農，參加產銷班種柑橘外銷揚名，曾獲宜蘭縣十大傑出女農民獎。爾後，她也在北橫環山部落、苗圃栽種果樹，更被稱為「苗圃女將」。