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花蓮大西瓜上市價格看俏 玉里警護瓜守護農民心血
天氣漸熱，花蓮南區玉里鎮大西瓜進入採收期，今年因為生長期雨水少，西瓜甜度、脆度高，價格比前兩年來得好；玉里警分局為保護瓜農心血，即日起啟動「護瓜專案」，綿密投入警力加強瓜田區巡守，遏止不法。
玉里鎮是重要西瓜產地，一期作栽種面積約300甲，其中逾半數在秀姑巒溪沿岸，近日進入採收期，瓜田結實纍纍。
玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，今年一期作西瓜產期從4月底展開，當地栽種的是華寶品種，一顆只留一株，果實大、品質好，今年因為生長期雨水少，平均一顆約重30斤，甜度達15、16度，脆度也足，盤商收購價比前兩年都來得好。
西瓜價格看俏，為了遏止宵小覬覦，轄區玉里警分局啟動護瓜勤務。分局長陳蔚文表示，往年西瓜採收期，瓜農經常徹夜在瓜田內搭帳篷或在車上睡覺守護，令人不捨。有鑑於此，規畫警力針對西瓜易遭竊之時段，以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」，在秀姑巒溪畔瓜田區加強巡守，聯外道路及花193縣道、台9及30線主要幹線也會重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車。
「感謝警方規畫護瓜勤務」蔡宗翰說，瓜田很大，產期人、車進出頻繁，半夜又是運瓜的尖峰時段，若沒注意到可疑人車，就可能被偷。當地就曾發生盤商下午到瓜田蓋章確認西瓜品質、採收後晚上疊瓜過磅，等待凌晨運出時遭竊，整批200多顆不翼而飛，瓜農欲哭無淚；藉由警力綿密投入，可防範不法，守護瓜農心血。
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