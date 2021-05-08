快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮大西瓜上市價格看俏 玉里警護瓜守護農民心血

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里地區西瓜進入產季，玉里警分局規畫護瓜勤務，日夜投入大量警力，守護瓜田心血。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里地區西瓜進入產季，玉里警分局規畫護瓜勤務，日夜投入大量警力，守護瓜田心血。圖／玉里警分局提供

天氣漸熱，花蓮南區玉里鎮大西瓜進入採收期，今年因為生長期雨水少，西瓜甜度、脆度高，價格比前兩年來得好；玉里警分局為保護瓜農心血，即日起啟動「護瓜專案」，綿密投入警力加強瓜田區巡守，遏止不法。

玉里鎮是重要西瓜產地，一期作栽種面積約300甲，其中逾半數在秀姑巒溪沿岸，近日進入採收期，瓜田結實纍纍。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，今年一期作西瓜產期從4月底展開，當地栽種的是華寶品種，一顆只留一株，果實大、品質好，今年因為生長期雨水少，平均一顆約重30斤，甜度達15、16度，脆度也足，盤商收購價比前兩年都來得好。

西瓜價格看俏，為了遏止宵小覬覦，轄區玉里警分局啟動護瓜勤務。分局長陳蔚文表示，往年西瓜採收期，瓜農經常徹夜在瓜田內搭帳篷或在車上睡覺守護，令人不捨。有鑑於此，規畫警力針對西瓜易遭竊之時段，以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」，在秀姑巒溪畔瓜田區加強巡守，聯外道路及花193縣道、台9及30線主要幹線也會重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車。

「感謝警方規畫護瓜勤務」蔡宗翰說，瓜田很大，產期人、車進出頻繁，半夜又是運瓜的尖峰時段，若沒注意到可疑人車，就可能被偷。當地就曾發生盤商下午到瓜田蓋章確認西瓜品質、採收後晚上疊瓜過磅，等待凌晨運出時遭竊，整批200多顆不翼而飛，瓜農欲哭無淚；藉由警力綿密投入，可防範不法，守護瓜農心血。

花蓮玉里地區西瓜進入產季，玉里警分局規畫護瓜勤務，投入大量警力，守護瓜田心血。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里地區西瓜進入產季，玉里警分局規畫護瓜勤務，投入大量警力，守護瓜田心血。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里地區西瓜進入產季，玉里警分局規畫護瓜勤務，投入大量警力，守護瓜田心血。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里地區西瓜進入產季，玉里警分局規畫護瓜勤務，投入大量警力，守護瓜田心血。圖／玉里警分局提供

巡守 農會

延伸閱讀

花蓮19歲男子車禍昏迷 無心跳器捐遺愛5人

秀姑巒溪沿岸西瓜臨採收期 玉里警啟動護瓜專案

全聯買西瓜！ 店員1舉動被讚：生活智慧王

藍綠選市長齊下田種西瓜 鄭文燦：選市長如種瓜得瓜

相關新聞

模範媽媽撐家庭 宜縣府今表揚15名新女力

溫馨母親節的五月天，宜蘭縣政府今天舉辦「新女力模範母親表揚活動」，縣內獲殊榮的15位媽媽盛裝出席，縣長林姿妙送上「淑德可...

花蓮大西瓜上市價格看俏 玉里警護瓜守護農民心血

天氣漸熱，花蓮南區玉里鎮大西瓜進入採收期，今年因為生長期雨水少，西瓜甜度、脆度高，價格比前兩年來得好；玉里警分局為保護瓜...

台東HELLO KITTY熱氣球 今開箱搶先亮相！

暑假最夯的台東熱氣球嘉年華會將於7月3日登場，今年縣府特別重金打造全球獨一無二原住民版的HELLO KITTY熱氣球，今...

知本光電開發案 部落同意、反對派 各自陳情

台東縣政府3年前透過招商，要在知本興建161公頃光電廠，因開發許可仍在審議中，原本今年4月23日到期，縣府同意廠商再展延...

電聯車翻車 基隆救援演練逼真

基隆市府昨在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，模擬電聯車翻車乘客受困、大地震來襲民房倒塌、化學車毒氣外洩等16種...

中橫碑刻誰題字？解謎

台8線中橫公路東端入口處牌樓是太魯閣國家公園地標，也是遊客必拍景點，牌樓上鐫刻「東西橫貫公路」6字十分醒目，不少遊客好奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。