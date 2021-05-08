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台東HELLO KITTY熱氣球 今開箱搶先亮相！
暑假最夯的台東熱氣球嘉年華會將於7月3日登場，今年縣府特別重金打造全球獨一無二原住民版的HELLO KITTY熱氣球，今天清晨首度開箱搶先和遊客粉絲見面。粉絲直呼「卡哇伊！」
縣府交通及觀光發展處表示，HELLO KITTY熱氣球高32公尺，造型不只可愛，還結合在地布農族風格傳統服飾，連頭上蝴蝶結也設計圖騰圖示，可以說是全球獨一無二、台東限定。
今天清晨6點多，縣府工作人員在鹿野高台舉行HELLO KITTY熱氣球開箱，現場超過3百多人遊客粉絲守候，約20分鐘後，順利立球，頓時響起一片掌聲和驚呼聲，大家也猛拍分享。
「太可愛了！守候是值得的。」來自台北市許姓粉絲開心說，她昨晚和朋友就住在台東，今天4點多開車上來鹿野高台，本來很擔心天候會不好，好在一早晴空萬里，如願看到熱氣球。
縣府交通及觀光發展處表示，今年熱氣球嘉年華活動，從7月3號一直進行到8月16號，共45天；約有全球40顆熱氣球參加，國外飛行員也都完成報名，並依照國內檢疫進行入關隔離作業。
另在疫情沒有平緩前，活動都會比照去年，採取最高規格的防疫工作，確保活動順利進行，也讓遊客能更安全到台東體驗熱氣球的魅力。
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