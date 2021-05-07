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影／電聯車翻車、地震民房倒 蔡總統視察防災演練逼真

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
電聯車翻車、地震民房倒，蔡總統視察防災演練。記者游明煌／攝影
電聯車翻車、地震民房倒，蔡總統視察防災演練。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，演練「大量傷病患」、「建築物人命搶救直升機空中勘查、運補」、「建築物火災搶救」、「毒性化學物質災害」及收容所開設」等16個情境目演練，內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊等也都到場支援。蔡英文總統率多個部會首長到場觀摩，並親臨校閱，現場動員600多警民、志工，演練逼真。

蔡英文表示，要避免災害的發生，政府在這些年來做了很多努力，例如在面臨極端氣候的挑戰，積推推動減少燃油排放等，還有面臨地震的風險，積極推動強化房屋耐震係數，避免因地震而倒塌。不過，在預防災害發生，救災能量不斷地提升，可以減少傷亡，增加災害應變的能力。

蔡英文說，今天不論是災害應變中心的開設、搶救、搶修、防疫、消毒都展現高效率，大家都辛苦了，尤其市長林右昌的用心及領導之下，在裝備改善及人員的訓練都有很大的成效，還貼心為學生準備護套，十分用心。

蔡總統指出，各種災防意識不能鬆懈，像是最近受到關注的疫情和水情，都需要大家一起來做好防護的措施，她信相只要大家團結在一起一定能度過所有的難關。

市長林右昌表示，感謝基隆市團隊及所有演練的單位，從今天的演練可以看出平時紮實訓練的成果，今天他要跟總統和行政院的部會首長、長官報告，今天演練有許多防救災器材和其他縣市不一樣的地方，要求實用、好用，因地制宜。

基隆市長林右昌。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌。記者游明煌／攝影
電聯車翻車、地震民房倒，蔡總統視察防災演練。記者游明煌／攝影
電聯車翻車、地震民房倒，蔡總統視察防災演練。記者游明煌／攝影
基隆市政府今（7日）在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，現場動員600多警民、志工。記者游明煌／攝影
基隆市政府今（7日）在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，現場動員600多警民、志工。記者游明煌／攝影
基隆市政府今（7日）在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，現場動員600多警民、志工。記者游明煌／攝影
基隆市政府今（7日）在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，現場動員600多警民、志工。記者游明煌／攝影
基隆市政府今（7日）在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，現場動員600多警民、志工。記者游明煌／攝影
基隆市政府今（7日）在台船基隆廠辦理全民防衛動員及災害防救演習，現場動員600多警民、志工。記者游明煌／攝影

基隆 蔡英文 建築

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