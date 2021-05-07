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人生第一次！宜蘭98歲高齡嬤 首敷面膜歡度母親節
周末就是母親節，宜蘭縣四結福德廟一群超過8旬的志工阿嬤，今天「回春」重返年輕美貌，來場人生敷面膜初體驗，她們嬌羞地說：「這是我人生第一次。」每個人笑得開心，讓今年母親節留下特別回憶。
溫馨場面就在四結福德廟廟埕，今天特別舉辦母親節活動，邀請廟宇志工、社區婆婆媽媽齊聚切蛋糕。其中，經營化妝品公司的信徒林茂輝慷慨送禮100份保濕面膜等化妝品，祝福她們青春永駐。特別的是，現場好幾位阿嬤沒敷過面膜，直接當眾體驗一番。
長者們年紀加起來破千歲，其中最高齡的就是98歲林阿款，五代同堂的她精神奕奕、氣色紅潤，還說過去都使用珍珠膏保養，這回敷面膜可是頭一次，感覺起來皮膚涼涼的。93歲何彩雲和82歲陳牡丹兩人也來愛美體驗，不只新鮮感十足、膚感也挺舒服。
四結福德廟總幹事陳榮楷表示，高齡志工們平時熱心義務幫忙，這次特別辦活動歡度母親節，也感謝信徒大手筆送禮，讓長輩們能有美白肌膚「水噹噹」。
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