中橫公路東段沿線碑刻題字調查 重現開通歷史

台8線中橫公路開通逾60年，東段有70餘處碑刻題匾，但多處未落款，太管處委請專家學者研究調查，發現個個來頭不小，有當代著名書法家、五院院長及現代女權運動先驅者等人題字。

太魯閣國家公園管理處今天指出，中橫公路去年開通滿60週年，委請書法專家杜忠誥、蕭世瓊等師生組成研究團隊，執行中橫公路東段碑刻調查研究計畫，解密沿線題字人。

調查發現，中橫公路東西橫貫公路牌樓至天祥段沿線有碑23處、摩崖（直接刻在石壁上）18處、題匾27處、楹聯（題寫在2根柱子上的對聯）7處，就書體來說，楷書佔最多有34處、其次是隸書22處，篆書則僅見於長春祠步道鐘樓中的舊銅鐘，另有數處屬行書、草書。

研究團隊指出，中橫公路東段沿線碑刻因歷史背景關係，撰文者或書寫者皆為當年社會賢達、政府要員或書法名家，包括「草聖」于右任、「隸聖」丁念先、集詩書畫三絕於一身的彭醇士、擅於晚明倪體的臺靜農等人。

知名地標東西橫貫公路牌樓上頭的「東西橫貫公路」六字，經調查證實，出自台灣當代重要書家之一王壯為，當年他時任副總統陳誠的機要秘書及代筆。

時任總統府資政、擅長隸書的趙恆惕，沿線留下「魯閣長春」摩崖，慈母亭、岳王亭、孟母亭等3處碑記及5處匾額，總計9處，是保留最多的題字人。

位在慈母橋旁的「蘭亭」，是先總統蔣中正為紀念母親所建，蘭亭由曾任國大代表的張默君手書，她是現代女權運動先驅者，是中橫公路沿線碑刻唯一由女性書法家題字。

研究團隊指出，歷經60年的歲月風霜，經調查已有3處因自然災害導致消失或損毀，如靳珩橋附近的「靳橋流芳」已消失匿跡，其次是相傳一代畫壇宗師張大千所留下的「鑑臺」，以及殘存於立霧溪畔的「溪畔水壩建壩誌文殘碑」。

太管處指出，園區內除了有渾然天成的美景，更保有不同時代、族群的生命軌跡，後續等依據研究調查內容，結合相關歷史背景，集結成書。