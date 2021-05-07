太魯閣口「東西橫貫公路」誰題字？ 學術團隊研究解謎

台8線中橫公路東端入口處有一座牌樓，是太魯閣國家公園地標，也是遊客必拍景點，牌樓上鐫刻「東西橫貫公路」6字十分醒目，引起遊客好奇到底出自誰的手筆？中橫公路沿線數十處碑刻，許多無人落款，太魯閣國家公園管理處委託學術團隊調查中橫公路沿線碑刻，為遊客解謎，也作為中橫開通61周年的獻禮。

中橫公路於1960年5月9日開通，太管處去年委託書法大師杜忠誥教授、蕭世瓊教授等師生組成團隊，執行中橫公路天祥以下的東段碑刻調查研究計畫，共調查沿線有碑23處、刻在石壁上的摩崖18處、題匾27處、題寫在柱子上的楹聯7處；字體以楷書34處最多，也有隸、篆、行、草書。

因為時空背景，當年撰文者或書寫者都是黨國大老、政府要員，也有許多書畫名家，像是有「草聖」之稱的開國元老于右任、「隸聖」之稱的丁念先、集詩書畫三絕於一身的彭醇士、擅於晚明倪體的臺靜農等。

至於牌樓上的「東西橫貫公路」6字，出自台灣當代重要書法王壯為，當時他是副總統陳誠的機要秘書，也為陳誠代筆。

調查團隊還發現，這些碑刻絕大多數都是男性寫就，唯一的女性書家題字的碑刻，來自曾任國大代表，也是現代女權運動先驅的張默君，她是在慈母橋旁的「蘭亭」題字。

經過一甲子歲月風霜，沿線碑刻也有3處因天災消失或損毀，像是相傳由一代畫壇宗師張大千題寫的「鑑臺」、靳珩橋附近的「靳橋流芳」、立霧溪畔的「溪畔水壩建壩誌文殘碑」都銷聲匿跡。