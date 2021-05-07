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台東知本光電案 部落兩派族人分別陳情表達意見！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
警方擔心陳情過程會有突發狀況，派遣警力四周警戒維護秩序。記者尤聰光／攝影
警方擔心陳情過程會有突發狀況，派遣警力四周警戒維護秩序。記者尤聰光／攝影

台東縣政府3年前透過招商，要在知本濕地興建161公頃的光電廠，但因開發許可仍在審議中，原本今年4月23日到期，縣府同意廠商再展延半年。知本卑南族卡大地布部落同意與反對開發族人，今天分別前往縣議會及縣府陳情。縣府表示，尊重部落兩派聲音及意見。

反對開發的卡大地布部落代理頭目、議員陳政宗說，部落拒絕成為不當程序的犧牲品，4月1日在縣府記者會已清楚表達部落撤案的立場，我們認為土地要永續，不能只看經濟面，人文及生態才是永續的根，縣府如此不友善的同意展延，部落族人將用行動回應不正義的土地開發案。

同意開發光電的領隊曾崧琳說，政府開始推光電案時，有不同的意見當下就應該表達出來，怎麼會是投票結果同意了，再來一次又一次反對抗爭，況且不管縣府或市公所，甚至廠商都有開說明會，程序也是依規定辦理，又怎麼變成程序不正義，大家都是為部落好，應該相互尊重不同的聲音。

今天上午部落3大家族拉罕（頭目）帶領部分族人及其他前來聲援的族群約300人前往縣府陳情抗議，族人在縣府廣場拉起布條表達訴求，警方擔心陳情過程會有突發狀況，派遣警力四周警戒維護秩序。另同意開發的族人約50人則前往縣議會遞交陳情書。

台東知本光電園區是過去捷地爾開發案地點，原有226公頃用地，縮減後仍有161公頃，從捷地爾案規畫迄今已閒置35年，淪為廢棄物丟棄場域。縣府於2017年規畫開發太陽能光電園區，2019年市公所及開發商舉辦部落諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。

不過，部落反對開發族人認為政府諮商及投藥過程有瑕疵，向台北高等行政法院聲請停止執行獲准，開發廠商盛力能源公司提出抗告，最高行政法院裁定駁回部落聲請。而知本光電開發案依照展延契約應於今年4月完成開發，但因開發許可程序仍未完成，縣府上月同意廠商再展延6個月。

縣府表示，考量計畫現正辦理開發許可申請，於內政部營建署審議中，故同意廠商展延期限。且計畫於108年6月1日依原住民族委員會所發布「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」由市公所代行召開部落會議，經部落會議投票同意，對於部落贊成及反對意見表達，縣府均尊重。

台東知本光電開發案，縣府同意廠商再展延半年，卑南族卡大地布部落反對開發族人，今天到縣府前陳情。記者尤聰光／攝影
台東知本光電開發案，縣府同意廠商再展延半年，卑南族卡大地布部落反對開發族人，今天到縣府前陳情。記者尤聰光／攝影

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