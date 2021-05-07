聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏戀新秀爭霸讚徵選花蓮團隊 登巨星舞台還有高額獎金
花蓮縣政府舉辦「夏戀新秀爭霸讚」徵選在地表演團體，優勝隊伍不但可獲得最高15萬元的獎金，還可在夏季旗艦型活動「夏戀嘉年華」登台，成為閃亮之星，即起至5月18日受理報名。
由縣府觀光處主辦的「夏戀嘉年華」是每年夏天花蓮縣觀光盛事，卡司堅強，吸引各地粉絲湧入花蓮追星。花蓮縣政府從去年起辦理「夏戀新秀爭霸讚」，今年邁入第2屆，讓在地優秀表演團隊也能站上夢想舞台。
觀光處長張志翔說，去年首度以公開徵選形式規畫在地團隊演出，吸引許多花蓮表演團體報名，效果也非常好，其中在決賽榮獲夏戀之星的「李竺芯與舊愛新歡」，就獲得評審的高度關注與讚賞，主唱李竺芯更因此被經紀公司簽約並發行個人專輯，一圓明星夢。
今年繼續辦理，預計選出12組在地表演團體進入決賽，入選「夏戀之星」的2組團隊，可獲得在夏戀嘉年華舞台的正式表演機會，屆時會有電視及網路現場直播，還有獎金暨演出費15萬元，另外10組「閃亮之星」，可獲得暖場演出機會及獎金暨演出費5萬元。
今年放寬年齡限制，5人以上組成、全員年滿13歲且成員有二分之一設籍花蓮縣之團體都可報名，採兩階段徵選，初賽統一採線上報名，由表演團隊提供2年內拍攝之影音檔進行評選，選出12組團體進入決賽，即起至5月18日晚間6時可上網 https://reurl.cc/AgNKqY 報名，詳請可上花蓮觀光資訊網( http://tour-hualien.hl.gov.tw/ )查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言