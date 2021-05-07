夏戀新秀爭霸讚徵選花蓮團隊 登巨星舞台還有高額獎金

花蓮縣政府舉辦「夏戀新秀爭霸讚」徵選在地表演團體，優勝隊伍不但可獲得最高15萬元的獎金，還可在夏季旗艦型活動「夏戀嘉年華」登台，成為閃亮之星，即起至5月18日受理報名。

由縣府觀光處主辦的「夏戀嘉年華」是每年夏天花蓮縣觀光盛事，卡司堅強，吸引各地粉絲湧入花蓮追星。花蓮縣政府從去年起辦理「夏戀新秀爭霸讚」，今年邁入第2屆，讓在地優秀表演團隊也能站上夢想舞台。

觀光處長張志翔說，去年首度以公開徵選形式規畫在地團隊演出，吸引許多花蓮表演團體報名，效果也非常好，其中在決賽榮獲夏戀之星的「李竺芯與舊愛新歡」，就獲得評審的高度關注與讚賞，主唱李竺芯更因此被經紀公司簽約並發行個人專輯，一圓明星夢。

今年繼續辦理，預計選出12組在地表演團體進入決賽，入選「夏戀之星」的2組團隊，可獲得在夏戀嘉年華舞台的正式表演機會，屆時會有電視及網路現場直播，還有獎金暨演出費15萬元，另外10組「閃亮之星」，可獲得暖場演出機會及獎金暨演出費5萬元。