聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮人免驚！ 知卡宣戲水明年收費縣民免門票
花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動已成每年暑假熱門活動，以往都採免費入園，為落實使用者付費原則，配合縣議會決議，縣府研議明年起收費，門票每人50元，但花蓮縣民等5類身分者，憑證明文件免門票。
縣政府從7年前起，每年夏天在知卡宣公園設置戲水設施，有滑水道、造浪池、漂漂河等戲水設備，還有水槍、水傘等親水遊具，大人小孩都喜歡，每年吸引10多萬人入園，去年更創新高，達到23萬人次。
不過，知卡宣每年夏季不到2個月的戲水時間，包含人員、設備管養等費用需花上千萬元，縣議會農業小組前年底業審查預算時，附帶決議應採收費制。
縣議會定期會今天由農業處進行工作報告，縣議員笛布斯‧顗賚關心知卡宣夏季活動收費問題。縣府農業處長吳昆儒表示，每年1個多月的活動，包括設施維護、修繕，雇用救生員、清潔人員等軟硬體需求，約需上千萬元。為落實使用者付費，原本去年就打算酌收部分費用，但是正值疫情期間，考量民間經濟受到嚴重衝擊，收費計畫因此延後。
今年則因縣府爭取到7500萬元，要在知卡宣公園內打造共融遊戲場，目前正進行細部設計，預計6月招標，將採分批施工，而知卡宣親水活動預計7月10日到8月29日登場，評估共融遊戲場施工對民眾入園戲水難免造成干擾，因此再延一年，但明年一定會收費。
吳昆儒說，目前規畫門票50元，縣民、12歲以下兒童、身心障礙者及其陪伴者1人、65歲以上長者及持有低收入戶證明者，入園時出示相關證明文件，就可以免門票。據縣府統計，去年夏天23萬名入園遊客中，約有3成來自外縣市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言