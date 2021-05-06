花蓮人免驚！ 知卡宣戲水明年收費縣民免門票

花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動已成每年暑假熱門活動，以往都採免費入園，為落實使用者付費原則，配合縣議會決議，縣府研議明年起收費，門票每人50元，但花蓮縣民等5類身分者，憑證明文件免門票。

縣政府從7年前起，每年夏天在知卡宣公園設置戲水設施，有滑水道、造浪池、漂漂河等戲水設備，還有水槍、水傘等親水遊具，大人小孩都喜歡，每年吸引10多萬人入園，去年更創新高，達到23萬人次。

不過，知卡宣每年夏季不到2個月的戲水時間，包含人員、設備管養等費用需花上千萬元，縣議會農業小組前年底業審查預算時，附帶決議應採收費制。

縣議會定期會今天由農業處進行工作報告，縣議員笛布斯‧顗賚關心知卡宣夏季活動收費問題。縣府農業處長吳昆儒表示，每年1個多月的活動，包括設施維護、修繕，雇用救生員、清潔人員等軟硬體需求，約需上千萬元。為落實使用者付費，原本去年就打算酌收部分費用，但是正值疫情期間，考量民間經濟受到嚴重衝擊，收費計畫因此延後。

今年則因縣府爭取到7500萬元，要在知卡宣公園內打造共融遊戲場，目前正進行細部設計，預計6月招標，將採分批施工，而知卡宣親水活動預計7月10日到8月29日登場，評估共融遊戲場施工對民眾入園戲水難免造成干擾，因此再延一年，但明年一定會收費。