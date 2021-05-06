去年多起公務員壯年猝死 花蓮縣府優化公務員健檢補助

花蓮縣去年迄今相繼有多位公務員、警察壯年猝逝，縣議員張美慧爭取提高健康檢查補助額度，縣府人事處長吳黎明今天表示，今年起提高50歲以上公務員健檢補助額度到2年1次4500元，也放寬外勤警察、消防人員年齡限制，改為不限年齡3年補助1次3500元健檢費用。

花蓮縣府觀光處工商管理科長林政穎10月會勘後回程時心肌梗塞送醫不治；花蓮縣消防局人事主任杜周億去年11月搭火車北上開會時在車上突然昏厥，送醫沒能救回；玉里警分局蕭姓員警今年1月追捕竊嫌時倒地不起，他們都年僅4、50歲，正值壯年，突然撒手人寰讓人不捨。

縣議員張美慧說，公務人員為民服務，在職時猝逝，讓人惋惜，也是國家損失，離世原因也許是過勞、也可能自身有疾病卻沒能早期防範。她從去年開始，在議會質詢時就很關注，除了要求縣府要加強為員工紓壓解憂、強健身體，關照身心健康，也建議提高健檢補助額度，依年齡設級距，年紀愈大補助額度愈高，鼓勵員工及早檢查發現、及早治療。

縣府人事處長吳黎明今天在縣議會定期大會進行工作會報時表示，今年起已放寬健檢補助規定。原本是40歲以上公務人員，每人2年1次補助3500元，今年起50歲以上提高到4500元；外勤必須重複性輪班、夜間長時間工作的警察、消防人員，原本和公務人員一樣受年齡限制，今年放寬為不限年齡，3年1次補助3500元，40歲以上仍可比照一般公務人員，獲2年1次3500元補助。

縣府人事處表示，健檢費用補助適用對象為正式公務人員，以往申請率達到6、7成，今年放寬補助額度，希望符合資格者能多加利用。張美慧樂見縣府從善如流提高健檢補助額度，盼公務人員都能妥善運用，注意自身健康。