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蘇花公路舊隧道照明不足 四工處拚年底全面改善

中央社 / 花蓮縣6日電

台9線蘇花公路多處舊隧道照明不足，花蓮縣議會議長張峻指出，舊隧道老舊，隧道牆面不規則且狹窄，照明不足恐增加行車危險。公路總局四工處承諾，年底前將全面改善。

張峻接獲鄉親反映，台9線蘇花公路上的錦文隧道、13號隧道及匯德隧道等非蘇花改路段，同樣是往返宜蘭、花蓮必經路段，但多處照明不足，甚至部分路段完全沒有照明設施，其中13號隧道為不規則牆面，車道相對狹窄，加上照明不足，對不熟悉路況的外地人而言，危險重重。

張峻邀集向交通部公路總局第四區養護工程處南澳工務段副段長劉錦龍、金岳工務段副段長張文賢、花蓮縣政府建設處土木科技師楊珅寧前往會勘。

張文賢指出，目前已經發包台9線新澳、匯德隧道照明路線改善案及隧道機電維護案，繼續今年將發包3案，針對蘇花改以外的舊隧道照明設施全面改善，預計今年底能完工。

張峻表示，蘇花公路交通量大，提醒四工處務必要求施工單位、承包廠商落實公共工程安全衛生，絕對要避免發生所有人為疏失可能犯下的錯誤。

蘇花公路 蘇花改 南澳

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