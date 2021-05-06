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縣市有感施政大調查 花蓮徐榛蔚滿意度獲非六都第一名

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚施政有感，在「22縣市有感施政大調查」中的首長施政滿意度獲得金獎肯定。圖／縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚施政有感，在「22縣市有感施政大調查」中的首長施政滿意度獲得金獎肯定。圖／縣政府提供

台灣世界新聞傳播協會公布22縣市有感施政大調查，花蓮縣在首長施政滿意度、環保項目獲金獎，滿意度與基隆並列非六都的16縣市第一名。對於施政受肯定，縣長徐榛蔚將榮耀獻給所有縣民，也不忘感謝其他縣市首長在0402太魯閣號撞車事故發生後，第一時間關心並給予協助。

「22縣市有感施政大調查」由台灣世界新聞傳統協會委託艾普羅行銷市場研究公司執行，今年是第3屆，調查內容除了市長施政滿意度，還有10大施政面向，包括「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」與「幸福感」，今年再增加「觀光旅遊」和「藝術文化」。

花蓮縣首長滿意度、環保項目獲金獎，「社會福利」滿意度是台灣本島非六都縣市的第一名，縣市民眾幸福感是本島非六都縣市第二名；另外在治安狀況、經濟發展、醫療衛生、教育品質、觀光旅遊、藝術文化等項目，都獲銀獎。

縣長徐榛蔚昨北上受獎，感謝主辦單位的肯定，也把榮耀歸於縣民。她說，每一次獲獎，縣府都吸取各縣市經驗，不斷調整並往前邁進。

她還提到，上月太魯閣號撞車事故發生，各縣市首長第一時間致電關心，更提供縣府人力、物力資源，縣府十分感謝；徐榛蔚並說，一年一度的花蓮縣聯合豐年節將在7月23日至25日舉辦，邀請全國各地民眾前來體驗花蓮濃濃人情味和原民文化之美。

22縣市有感施政大調查 針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，訪問期間自今年3月15日至4月15日，共成功訪問1萬4039份有效樣本，資料依照各縣市民眾性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95%的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。

花蓮縣長徐榛蔚（右）在「22縣市有感施政大調查」中的首長施政滿意度獲頒金獎肯定。圖／縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右）在「22縣市有感施政大調查」中的首長施政滿意度獲頒金獎肯定。圖／縣政府提供

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