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基隆中山區快捷公車 提前至9月上路

中央社 / 基隆6日電

原定年底開通的基隆市中山區快捷公車，為讓通勤族能盡早搭乘及因應基隆10月將舉辦城市博覽會，經相關單位協調後，確定提前到9月行駛，成為基隆市第4條城際快捷公車。

這條快捷公車由國光客運現有1813D轉型，交通部公路總局於3月審議通過，經立法委員蔡適應、基隆市議員張秉鈞昨天與國光客運開會協調後，原定年底開通的中山區快捷公車，確定提前至9月初行駛。

蔡適應指出，基隆市民交通權益一直是他很重視的一環，因此特別找國光客運協商，就是希望原本年底通車的1813D中山幹線能提早至9月1日通車，很感謝國光客運協助，後續他也會針對車班表及候車位置布建持續把關。

張秉鈞表示，除能讓中山區通勤族提早搭乘外，更可因應基隆市府將於10月舉辦的城市博覽會交通需求，紓緩參觀人潮，期許國光客運安排車齡較新的車輛及優秀的駕駛司機，成為基隆市最親切、最新穎的門面，讓乘客能舒適搭乘。

中山區快捷公車從國光客運基隆站出發，沿途行經中山一、二路、中華路、文化路、復興路等，基隆端停靠站包含中山區衛生所、健民街口、中華路口、公誠二村、協和里、中山區行政大樓、經國學院、德安路口和復興路101號。

台北端停靠站則有潭美公園、松山高中、市府轉運站、聯合報、觀光局、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、正義郵局、台北科技大學、華山文創園區及台北車站東3門。

基隆市目前有3條快捷公車，包含1579路線從八斗子到圓山轉運站，另2條路線為2088從八斗子或基隆女中出發，往返台北的市府轉運站，及1088從四腳亭出發行經基隆市暖暖區往返松山車站，據市府交通處統計，3條路線每月載客約31萬人次。

基隆 國光客運 公車

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