基隆最高樓「基隆皇冠」將標售 房仲看好底價上看20億

基隆市最高樓地上33層的「基隆皇冠」大樓，橫跨26個樓層的建物將標售，分成4個標包括，商場、影城、商旅、餐廳等4個標。基隆在地房仲業者表示，這棟大樓在市場上非常稀有，屬廟口商圈，也是基隆市中心最高的商業大樓，非常看好，4標底價上看20億元。

位信一路的「基隆皇冠」大樓，原為「麗榮皇冠」大樓改名，2001年完工，地上33層、地下7層，內有餐廳、電影院、商旅、服飾店、麥當勞、住宅等為複合式商業大樓。業主委託商仲公開標售，建物部分橫跨26個樓層，分成商場、影城、商旅、餐廳等4個標，預計7月15日開標。大樓有部分樓層產權為其他所有人持有，並非全棟都標售。

住商不動產基隆區總經理陳英凱說，基隆皇冠屬廟口商圈，也是基隆市中心最高的商業大樓。業者近期因疫情影響，人流不如預期，目前有要招標，招標以商城、影城、餐廳和商旅4個項目，底標上看20億元，以區段行情來說，每坪最高上看40萬元，以實價登錄來看，平均落在30萬元左右。

陳英凱指出，之前因消防設備的問題而影響價格，但在商家及業者的努力之下已改善，他相信這棟大樓在市場上非常稀有，他也非常看好。

基隆皇冠大樓位在基隆市政府和基隆廟口夜市間，位在市中水黃金地段上，附近還有東岸商場、信二路立體停車場，聳立在田寮河畔，被視為「基隆地標」。傳出要標售不少基隆人議論，吳姓民眾說「基隆的地標為何要賣？」。

大樓以前曾發生磁磚掉落砸死人意外，及消防安檢不合格事件，但已改善。2013年一名老婦到麗榮皇冠大樓其中一家餐廳參加社團會議，餐敘走出大門口，被從天而降的外牆剝落磁磚砸中，送醫急救不治。