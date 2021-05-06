纜線低垂橫跨車道 員警及時防止變成騎士致命危機

基隆市南榮路市中心往八堵方向車道上方，有條纜線垂落，影響公車等大型車輛通行。警方獲報派員前往處理，用掃把撐高纜線讓公車先通過，並通報相關單位處理。業者派員到場重新固定纜線，化解危機。

基隆警一分局今天表示，南榮路派出所4日下午4點多接獲通報，南榮路往八堵方向有纜線低垂，造成車流受阻。警員魏簡彣、林韋丞到場，發現有條附掛在電線桿的纜線垂落，橫跨在車道上方。

纜線最低點距離路面不到2公尺，後方有台公車無法通過。林員在現場實施交通管制，提醒過往人車注意，避免引發事故。魏員則是拿掃帚將電線撐高，讓公車順利通行。

業者接獲通報後，派遣工程人員前往修護，將纜線重新固定附掛在電線桿及行道樹上，約1小時排除狀況，恢復交通。